به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه سهشنبه در آئین طرح نماد نکوداشت منتخبان استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان به میزبانی این دانشگاه ضمن بیان اینکه سمنان در زمره استانهای صنعتی و معدنی کشور به شمار میرود، تأکید کرد: این استان در برخی ظرفیتهای معدنی در زمره استانهای منحصربهفرد کشور است.
وی بابیان اینکه علیرغم ظرفیتهای معدنی متأسفانه همچنان شاهد خام فروشی محصولات هستیم، گفت: یکی از مسائل مشهود در استان سمنان این است که ما با خلأ وجود اساتید و دانشجویان کارآمد و فعال در بحث فرآوری معدنی، روبرو هستیم.
استاندار سمنان بابیان اینکه دانشجویان و اساتید به مباحث فرآوری معادن ورود کنند، گفت: ما نیازمند یاریرسانی به این حوزه ازلحاظ علمی و فناوری هستیم از سوی دیگر دانشگاه، محلی برای پرورش اندیشههای نو و جدید برای قشری است که سکاندار آینده این کشور محسوب میشوند، درنتیجه باید از این ظرفیت استفاده کرد.
آشناگر بابیان اینکه دانشگاه همواره نقشی تعیینکننده در رشد و پویایی کشور دارد، گفت: دانشگاه، همواره محیطی پویا برای ایجاد تحرک است و لذا در تأمین نیروی انسانی و تربیت مدیران جوان نقشی بسزا دارد و ازآنجاکه کشور ما همواره با محدودیتهایی مواجه است میتوان از ظرفیت جوانان برای شکستن این محدودیتها که توسط دشمنان ایجادشده استفاده کرد.
وی افزود: کشور ما برای توسعه، نیازمند ایجاد اشتغال برای جوانان و ارتقاء دانش و افزایش مهارت و ارتقای بهره وری است که تحقق همه این موارد از طریق دانشگاه امکانپذیر خواهد بود حال آنکه امروز به دلایل مختلف، ارتباط مناسب و خوبی بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد در حالی که دانشگاهها جدای از علم آموزی باید برای مهارت آموزی و کارآموزی نیز تلاش کنند.
استاندار سمنان ادامه داد: از سوی دیگر اما اهالی صنعت و صنعتگران سعی کنند تا با راهاندازی کارخانههای جدید و جذب دانشجویان خلاق، نو آوری را در قشر جوان و پویای استان فعال کرده و اجازه دهند تا استعداد و توانمندیهای جوانان بروز پیدا کند.
مسعود نصیری زرندی رئیس دانشگاه سمنان نیز در این مراسم با تاکید بر ضرورت همراهی صنعت و دانشگاه و تاکید بر تولیدات پژوهش محور در حوزههای مختلف علمی و فناوری، گفت: با حمایت استاندار سمنان، از این پس جایزه بزرگ در رشتههای علومپایه نیز به منتخبان اهداء خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از نخبگان علمی و پژوهشگران دانشگاه سمنان تقدیر شد.
نظر شما