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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۲۳:۲۶

استاندار سمنان:

خلأ اساتید و دانشجویان فعال در فرآوری محصولات معدنی احساس می‌شود

خلأ اساتید و دانشجویان فعال در فرآوری محصولات معدنی احساس می‌شود

سمنان - استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های بسیار خوب استان در حوزه معدن گفت: متأسفانه خلأ اساتید و دانشجویان فعال در فرآوری محصولات معدنی احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر شامگاه سه‌شنبه در آئین طرح نماد نکوداشت منتخبان استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان به میزبانی این دانشگاه ضمن بیان اینکه سمنان در زمره‌ استان‌های صنعتی و معدنی کشور به شمار می‌رود، تأکید کرد: این استان در برخی ظرفیت‌های معدنی در زمره استان‌های منحصربه‌فرد کشور است.

وی بابیان اینکه علی‌رغم ظرفیت‌های معدنی متأسفانه همچنان شاهد خام فروشی محصولات هستیم، گفت: یکی از مسائل مشهود در استان سمنان این است که ما با خلأ وجود اساتید و دانشجویان کارآمد و فعال در بحث فرآوری معدنی، روبرو هستیم.

استاندار سمنان بابیان اینکه دانشجویان و اساتید به مباحث فرآوری معادن ورود کنند، گفت: ما نیازمند یاری‌رسانی به این حوزه ازلحاظ علمی و فناوری هستیم از سوی دیگر دانشگاه، محلی برای پرورش اندیشه‌های نو و جدید برای قشری است که سکان‌دار آینده این کشور محسوب می‌شوند، درنتیجه باید از این ظرفیت استفاده کرد.

آشناگر بابیان اینکه دانشگاه همواره نقشی تعیین‌کننده در رشد و پویایی کشور دارد، گفت: دانشگاه، همواره محیطی پویا برای ایجاد تحرک است و لذا در تأمین نیروی انسانی و تربیت مدیران جوان نقشی بسزا دارد و ازآنجاکه کشور ما همواره با محدودیت‌هایی مواجه است می‌توان از ظرفیت جوانان برای شکستن این محدودیت‌ها که توسط دشمنان ایجادشده استفاده کرد.

وی افزود: کشور ما برای توسعه، نیازمند ایجاد اشتغال برای جوانان و ارتقاء دانش و افزایش مهارت و ارتقای بهره وری است که تحقق همه این موارد از طریق دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود حال آنکه امروز به دلایل مختلف، ارتباط مناسب و خوبی بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد در حالی که دانشگاه‌ها جدای از علم آموزی باید برای مهارت آموزی و کارآموزی نیز تلاش کنند.

استاندار سمنان ادامه داد: از سوی دیگر اما اهالی صنعت و صنعتگران سعی کنند تا با راه‌اندازی کارخانه‌های جدید و جذب دانشجویان خلاق، نو آوری را در قشر جوان و پویای استان فعال کرده و اجازه دهند تا استعداد و توانمندی‌های جوانان بروز پیدا کند.

مسعود نصیری زرندی رئیس دانشگاه سمنان نیز در این مراسم با تاکید بر ضرورت همراهی صنعت و دانشگاه و تاکید بر تولیدات پژوهش محور در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، گفت: با حمایت استاندار سمنان، از این پس جایزه بزرگ در رشته‌های علوم‌پایه نیز به منتخبان اهداء خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از نخبگان علمی و پژوهشگران دانشگاه سمنان تقدیر شد.

کد مطلب 4800900

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