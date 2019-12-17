به گزارش خبرگزاری مهر، در مقطع نونهالان، تیم فردای روشن، متشکل از ارغوان نارگانی، ماهان جهان ملکی، مهدیار دشمن فنا، بهنام شاطر غرابی، امیرعلی حمیدی و تیم قهرمانان هادی متشکل از امید جبلی، محمدحسین حیدری، محمد محمود فانی، علی میرجلیلی، تیم ۶ شگفت انگیز متشکل از متین دهقان، امیرسبحان سعیدفر، سجاد رحیمی، سجاد شبیری، امیرعلی خبیری، امیرحافظ حاجوند به ترتیت مقام اول تا سوم مسابقات را به دست آوردند.

در مقطع نوجوانان نیز تیمهای انتقام جویان کویر، متشکل از مبین رازقی، محمد اسکندری فر، محمد صادق رفیعی، امید فیاضی، سیدمرتضی میرکار، تیم سه مینو متشکل از پارسا رازقی، احسان لاله زاری، محمد خالویی، امیرحسین موحدی و پارسا نیکفرجام و تیم یزد جهانی متشکل از محمد جعفری پور، ابوالفضل سبحانی و ابوالفضل دشتی به ترتیب مقام های اول تا سوم این رده را کسب کردند.