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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

برخورد کشنده با پل عابر پیاده در محور تهران-جاجرود

پردیس- معاون راهداری استان تهران از برخورد یک دستگاه کشنده با پل عابر پیاده در محور تهران-جاجرود خبر داد و گفت: در این حادثه یک لاین محور به‌طور مقطعی مسدود و راننده کشنده مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ولیپوری بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۶:۳۰ صبح و بر اثر بی‌احتیاطی راننده و بالا بودن جک خودروی کشنده رخ داد که به برخورد با پل عابر پیاده و سقوط سازه پل منجر شد.

وی افزود: سقوط پل موجب انسداد یک لاین محور و ایجاد ترافیک مقطعی در منطقه شد، اما خوشبختانه در زمان وقوع حادثه هیچ عابری روی پل حضور نداشت و این حادثه برای عابران و رانندگان عبوری تلفات یا مصدومیتی در پی نداشت.

معاون راهداری استان تهران ادامه داد: تنها راننده خودروی کشنده در این حادثه مصدوم شد که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

ولیپوری بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پردیس با حضور در محل و با همکاری پلیس راه، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیات ایمن‌سازی و بازگشایی مسیر را آغاز کردند.

وی گفت: تردد در محور از زمان وقوع حادثه برقرار بوده و نیروهای راهداری و عوامل امدادی با ایجاد کنارگذر، تخلیه بار ترافیکی را در دستور کار قرار داده‌اند.

معاون راهداری استان تهران خاطرنشان کرد: عملیات پاکسازی محل و اقدامات تکمیلی برای بازگشایی کامل مسیر در حال انجام است.

کد مطلب 6965296

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