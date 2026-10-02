جوان ۱۸ ساله به دلیل سقوط از کوه صفه اصفهان جان باخت

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۵۵ امروز پنجشنبه ۱۰ مهرماه، حادثه سقوط فرد از کوه صفه به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، تیم مستقر در کوه صفه به محل اعزام شد و یک تیم کمکی نیز از ایستگاه شماره ۱۲ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، با پیکر بی‌جان یک جوان ۱۸ ساله مواجه شدند که پس از انتقال به پایین کوه، تحویل عوامل انتظامی شد.