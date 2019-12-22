استشمام رایحه خوشبو در هوای آلوده/سیب و انجیر بخورید

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان تن ساز، با بیان اینکه تهران و برخی از شهرهای کشور این روزها در بدترین شرایط آلودگی هوا قرار دارند، گفت: زمانی که هوا آلوده می‌شود، از مصرف غذاهای غلیظ و دیرهضمی مانند فست‌فودها، سرخ‌کردنی‌ها، حلیم، کله‌پاچه،گوشت گاو و گوساله،ماکارونی، پیتزا، الویه، مواد غذایی کنسروی و صنعتی پرهیز کنید.

وی با بیان اینکه در شرایط هوای ناسالم، با هر تنفس مواد آلوده وارد بدن می‌شود، ضرورت اهمیت مواد خوردنی و آشامیدنی سالم را مورد تاکید قرار داد و افزود: بوییدن مواد خوشبو، یکی از راهکارهای کاهش عوارض آلودگی هوا است و توصیه می شود در روزهایی که هوا آلوده است، از رایحه گل‌های خوشبو استفاده کنیم.

تن ساز ادامه داد: در روزهایی که هوا آلوده است، استفاده و انتشار بوهای خوش همچون لیمو، پرتقال، سیب، به، زعفران، بهارنارنج، خیار، گل مریم و نرگس کمک زیادی به کاهش اثرات مخرب آلاینده می کند.

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: بوهای خوش، اعضای اصلی بدن که شامل قلب، مغز و کبد می‌شود را تقویت می‌کند، شادی‌بخش بوده و توان عمومی بدن را افزایش می‌دهند.

تن ساز تاکید کرد: از سوی دیگر پرهیز از کارهای کاهنده قوا مانند خواب ناکافی و شب‌زنده‌داری، مواجهه با هوای بسیار سرد، مواجه درازمدت با امواج الکترومغناطیس نیز ضروری است.

وی با اشاره به این‌که فعالیت‌های بدنی و ورزش سنگین در هوای آلوده، بیشتر از این‌که فایده داشته باشد، مضر است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه هوا اکسیژن‌رسانی به قلب است بنابراین زمانی که با تحرک و فعالیت بدنی اکسیژن‌رسانی به‌درستی انجام نشود قلب ضعیف و خطرات جدی سلامت افراد را تهدید خواهد کرد.

تن ساز افزود: مردم برای مقابله با ضررهای ناشی از آلاینده‌های هوا میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کرده و مصرف سیب، به و یک لیوان شیر را در برنامه روزانه خود داشته باشند.

وی با بیان اینکه در میان میوه‌ها به و سیب، سرب را جذب می‌کند و مانع رسیدن آسیب به سلول‌های بدن می‌شود، توضیح داد: استفاده از ترکیبات میوه به و سیب به شکل مربا و یا تهیه شربتی متشکل از سیب، به، گلاب، عرق بیدمشک، زعفران و عسل می‌تواند تا حد زیادی به بازسازی بدن و تقویت قلب کمک کند.

تن ساز با اشاره به تاکید حکمای ایرانی بر توجه به آب‌وهوای محل زندگی به‌عنوان یکی از شش اصل ضروری حیات، به راهکارهای این مکتب غنی طبی برای کاهش عوارض آلودگی هوابر بدن اشاره کرد و ادامه داد: باید برای کاهش عوارض آلودگی از مصرف خوراکی‌های یبوست‌آور مانند گوشت گاو و گوساله، گوشت‌های صنعتی مانند، سوسیس و کالباس، غذاهای خشک، عدس‌پلو، موز سفت، خرمالوی نارس و گس، میوه‌های ترش و سنجد پرهیز کرد.

این متخصص طب سنتی با بیان اینکه مصرف روزانه دو عدد انجیر قبل از هر وعده غذایی توصیه می‌شود، اظهار کرد: انجیر حاوی مقادیر فراوانی فیبر است بنابراین می‌توان برای تامین فیبر مورد نیاز بدن انجیر را در رژیم غذایی قرارداد، چون فیبر موجود در انجیر غیر محلول است به برطرف کردن یبوست نیز کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با دود کردن اسپند می‌توانیم آلودگی هوا را از داخل خانه‌ها کنیم، خاطرنشان کرد: دود کردن اسپند برای ضدعفونی کردن هوای داخل منازل بسیار مؤثر است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با ذکر این مطلب که جوشاندن و استنشاق بوی سرکه یکی از روش‌های تصفیه هوای خانهاست، توصیه کرد: یکی از راه‌های زدودن میکروب‌های آلوده و گرد و غبار در داخل منزل استفاده از سرکه است.

تن ساز در ادامه یکی دیگر از راه‌های پاکیزه کردن هوای خانه را، مرطوب کردن نسبی فضا در مواقعی که هوا خشک است ذکر کرد.