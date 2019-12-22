۲۰ هزار نفر در سازمان جوانان استان قزوین عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یلدا نشینی جوانان مهر اندیش با عنوان گرد کرسی مهر با حضور بامداد اصل سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور، منصوری معاون دانشجویی، خیاطیان معاون دانش آموزی سازمان جوانان، نادر میرزایی معاون جوانان، احمد علیخانی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قزوین و جمعی از جوانان عضو جمعیت هلال احمر استان، جمعی از جوانان و تشکل‌های مردمی یکشنبه شب در سالن کتابخانه امام خمینی قزوین برگزار شد.

نیم نگاهی به نشست‌های کتابخوانی گروه جوانان هلال احمر شهرستان قزوین و معرفی کتاب‌های «این قورباغه را قورت بده»، «همه چیز با تو آغاز می شود»، «لطفا گوسفند نباشید» و «بی شعوری» از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

در این مراسم نادر میرزایی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: مناسبت‌ها بک فرصت برای نگاه دوباره به رویدادهاست و زمان مناسبی برای مهرورزی است و جمعیت هلال احمر که دنبال صلح جهانی و پایدار است از هر مناسبتی برای انتقال و تبلیغ این پیام استفاده می‌کند.

وی بیان کرد: با مهربانی می‌توان به اهداف متعالی رسید و انسان‌هایی با سلایق مختلف را دور هم جمع کرد و به صلح و آرامش و امید فکر کرد.

میرزایی تصریح کرد: با اجرای جشنواره سفیران بشر دوستی به دنبال انتشار پیام صلح و دوستی بودیم و امیدواریم با کمک منادیان مهرورزی بتوانیم رسالت سفیری هلال احمر را بدرستی انجام دهیم.

اجرای موسیقی سنتی، دکلمه و متن ادبی، بیان داستان یلدا و قصه گویی از دیگر بخش‌های این مجله هنری بود.

وی اظهار داشت: بیش از ۲۰ هزار نفر به صورت رسمی در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان قزوین عضو هستند.