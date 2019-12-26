فعالیت‌ های حوزه‌ های علمیه مرند به تصویر درمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر امام جمعه مرند به همراه مهران فرجی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد از دفتر انجمن هنر عکاسی شهرستان مرند و همچنین انجمن شعر استاد شهریار این شهرستان بازدید کرد.

حجت الاسلام کریمی در این بازدید ضمن تمجید از فعالیت‌های هنری انجمن عکاسی گفت: ثبت لحظات ماندگار یکی از هنرهای منحصر به فرد هنرمندان عکاسی است و در طول تاریخ انقلاب اسلامی عکاسان هنرمند لحظاتی را ثبت کرده اند که برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد ماند.

رئیس دفتر امام جمعه اظهار امیدواری کرد: در آینده‌ای نزدیک با همکاری اعضای انجمن لحظاتی از فعالیت‌های حوزه‌های علمیه شهرستان مرند به تصویر کشیده شود.

همچنین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند اذعان داشت: فعالیت‌های این انجمن چشمگیر بوده و در آینده‌ای نزدیک جشنواره نشاط اجتماعی را برگزار خواهیم کرد.

مهران فرجی با اشاره به فعالیت‌های اعضای انجمن گفت: تعدادی از اعضای انجمن دارای مقام‌های بین المللی و کشوری هستند و با توجه به آموزش‌های پایه‌ای در این انجمن شاهد شکوفایی استعدادهای بالقوه ای در هنر عکاسی مرند خواهیم بود.

در ادامه رئیس انجمن عکاسی مرند هم تصریح کرد: این انجمن یکی از انجمن‌های فعال هنری در شهرستان مرند بوده و با برگزاری اردوهای مختلف عکاسی و برگزاری کلاس‌های آموزشی توانسته هنر عکاسی را در بین جوانان مستعد گسترش دهد.

محمدرضا اباذری در پایان افزود: بدون شک با حمایت‌های مسئولین شهرستانی می‌توانیم در عرصه هنر عکاسی حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

انجمن ادبی استاد شهریار مرند از قدیمی ترین انجمن‌های ادبی استان است

همچنین نشست هفتگی عصر شعر انجمن ادبی استاد شهریار مرند با حضور حجت الاسلام کریمی رئیس دفتر امام جمعه مرند و مهران فرجی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تشکیل شد.

در این نشست رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند با اشاره به قدمت این انجمن گفت: انجمن ادبی استاد شهریار مرند از قدیمی ترین انجمن‌های ادبی استان است و با برگزاری برنامه‌های متعدد فرهنگی، نشست‌های منظم عصر شعر و برگزاری ۱۵ دوره از جشنواره شعر کوثر، یکی از فعال‌ترین انجمن‌ها در این حوزه می‌باشد و با دارای بودن اساتیدی ارزشمند در راستای معرفی هرچه بهتر ادبیات این مرز و بوم تلاش می‌کند.

گفتنی است در این نشست اشعاری در مدح ائمه اطهار و در سایر موضوعات از جمله مضامین اجتماعی، طبیعت و در قالب‌های غزلیات و قصیده و با زبان‌های فارسی و ترکی آذربایجانی توسط حاضرین قرائت شد.

لازم به ذکر است، انجمن ادبی استاد شهریار مرند هر هفته دوشنبه‌ها از ساعت ۱۷ تا ۱۹ پذیرای عمومی ادیبان و فرهیختگان مرندی است.