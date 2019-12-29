«خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم با رویکرد شبهه پژوهی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم، با رویکرد شبهه پژوهی» نوشته علی مدبّر (اسلامی) عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

در معرفی این کتاب عنوان شده است: قرآن کریم خشونت اجتماعی (کاربرد نیرو در غیر جای خود و بر خلاف قانون) را نفی و به مهر و مدارا در همزیستی خانوادگی و اجتماعی دعوت می‌کند.

در این نوشتار دیدگاه کلی اسلام درباره خشونت و مدارا، همچنین زمینه‌ها و عوامل و آثار و پیامدهای خشونت و راه‌های خشونت‌زدایی از جامعه بررسی شده‌اند؛ همچنین شبهات خشونت در دین پاسخ یافته‌اند: شبهه خشونت در اخلاق و رفتار پیامبر (ص) و شبهه خشونت در احکام تشریعی اسلام که شامل حکم همزیستی با مخالفان، حکم امر به معروف و نهی از منکر، حکم جهاد، احکام کیفری و احکام خانواده می‌باشد.

کتاب «خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم، با رویکرد شبهه پژوهی» در ۴۲۸ صفحه و با قیمت ۷۰ هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وارد بازار نشر شده است.