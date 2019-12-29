به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه امروز در سخنانی اعلام کرد که آنکارا به هیچ وجه از نقاط مراقبت دوازده گانه در ادلب سوریه چشم پوشی نخواهد کرد.

وی که در جمع شماری از فرماندهان ارتش مستقر در نزدیکی مرزهای سوریه سخن می‌گفت بر این موضوع که آنکارا از سوریه خارج نمی‌شود، تاکید کرد.

وزیر دفاع ترکیه گفت: نقاط دوازده گانه با شجاعت کامل در حال اجرای ماموریت خود برای ضمانت توقف درگیری در استان ادلب هستند. این نقاط در صورتی که هدف حمله قرار بگیرند بدون شک پاسخ خواهند داد.

طبق توافق آستانه که می سال ۲۰۱۷ حاصل شد، چند منطقه در سوریه از جمله نقاطی در استان ادلب، جزء طرح «کاهش تنش» قرار دارد و کشورهای ترکیه، ایران و روسیه با استقرار نقاطی برای مراقبت و دیدبانی، وظیفه تضمین اجرای این توافق را دارند. ترکیه دوازده نقطه مراقبت در استان ادلب دارد.

دمشق تاکنون چند بار اعلام کرده است که ترکیه به تعهدات خود در چارچوب توافق آستانه برای کاهش تنش و عقب‌نشینی گروه‌های مسلح از نقاط مورد توافق، عمل نکرده است.