اپل ۲۰۲۰ آیفون با نمایشگر بدون لبه می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق گزارشی جدید اپل تصمیم دارد در ۲۰۲۰ میلادی یک موبایل با نمایشگر بدون لبه عرضه کند. این بدان معنا است که جلوی موبایل فقط نمایشگر ( احتمالا یک پنلOLED) دیده می شود. بنابراین اپل مجبور خواهد بود تغییرات بزرگی را در آیفون به وجود بیاورد.

یکی از مهمترین تغییرات، حذف فناوری شناسایی صورت (Face ID) و جایگزین کردن فناوری اسکنر اثر انگشت در نمایشگر است. در این فناوری یک حسگر زیر نمایشگر دستگاه قرار می گیرد و به کاربر اجازه می دهد قفل دستگاه را به راحتی باز کند.

این درحالی است که قبلا خبرگزاری بلومبرگ و مینگ چی کو( تحلیلگر فناوری و محصولات اپل) قبلا پیش بینی کرده بودند اپل اسکنر اثر انگشتر را زیر نمایشگر تعبیه می کند. اما این نخستین باری است که سخن از حذف فناوری شناسایی صورت به میان می آید.

در حاضر به دلیل وجود فناوری شناسایی صورت یک بریدگی بالای نمایشگر موبایل قرار دارد .