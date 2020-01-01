حفاظت از اراضی ملی با اجرای طرح کاداستر محقق خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ردایی صبح چهارشنبه در دهمین جلسه کارگروه رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران طی سخنانی اجرای طرح کاداستر را راهکاری مهم و اصولی برای حفاظت از اراضی ملی دانست و اذعان داشت: طرح کاداستر تشخیص حدود و موقعیت اراضی ملی و دولتی و مستثنیات است که موجب جلوگیری از تصرف و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی خواهد شد.

ردائی افزود: با اجرای طرح ملی کاداستر و صدور اسناد تک برگ کاداستری مالکیت دولت بر روی اراضی ملی و دولتی تثبیت شده و بدین صورت حقوق مردم و دولت به خوبی حفظ خواهد شد.

وی به تعامل خوب و مؤثر بین دو دستگاه منابع طبیعی و ثبت اسناد استان تهران اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع کاداستر، این کارگروه مشترک هر هفته تشکیل جلسه داده و پلاک‌های حساس مورد بررسی قرار گرفته و موانع مرتبط برای اجرای هرچه سریع‌تر این طرح برطرف می‌شود.

معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران ادامه داد: در دهمین جلسه کارگروه مشترک کاداستر منابع طبیعی و ثبت استان تهران ضمن بررسی مصوبات قبلی، ۸پ لاک ثبتی مهم و حساس از حوزه استحفاظی شهرستان شمیرانات و ۴ پلاک ثبتی از حوزه استحفاظی شهرستان شهریار نیز مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه علاوه بر حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و تعدادی از مدیران ستادی و شهرستانی این اداره کل، رؤسای واحدهای ثبتی فشم، لواسان، شمیران و رباط کریم نیز حضور داشتند.