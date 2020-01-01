به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص سفر اخیر رئیس جمهور و وزرا به استان اردبیل عنوان کرد: تکمیل راه آهن اردبیل یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که در سفر اخیر رئیس جمهور به استان اردبیل پیگیری خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور یادآور شد: دکتر روحانی نیز تأکید ویژه‌ای برای پیشرفت و تکمیل راه آهن اردبیل داشته و بدین منظور بودجه مناسبی در دولت تصویب شده است.

به گفته وی استان اردبیل نقش تعیین کننده‌ای در حوزه صادرات داشته و فراهم آوردن شرایط و امکانات زیرساختی لازم زمینه را برای افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی با جمهوری آذربایجان از طریق این استان فراهم خواهد کرد.

واعظی تصریح کرد: دولت با نگاه ویژه خود به استان مرزی اردبیل درصدد است زمینه را برای اتخاذ تصمیمات مهمی که منجر به توسعه استان شود، مهیا کند.

وی از تلاش برای جامه عمل پوشاندن مطالبات به حق مردم اردبیل خبر داد و یادآور شد: پیش از این در سفر اول رئیس جمهور به استان اردبیل بودجه مناسبی به منظور پیشرفت پروژه‌های زیرساختی اختصاص یافت به گونه‌ای که خوشبختانه شاهد تخصیص سه و نیم برابری منابع مورد نظر و هزینه کرد آن در منطقه بودیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: برای حضور در استان اردبیل از سه ماه گذشته جلسات متعددی با استاندار و مسئولان استانی برگزار شده تا تصمیمات لازم برای توسعه و پیشرفت منطقه با سرعت و انسجام لازم فراهم گردد.