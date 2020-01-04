به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین نشست از سری نشست‌های «زیر چتر نقد» به نقد و بررسی رمان «داستان دو شهر» نوشته چارلز دیکنز اختصاص دارد که امروز شنبه ۱۴ دی در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور علی اکبر پرموزه همراه است، ترجمه‌های مختلف این کتاب نقد و بررسی می‌شود. ترجمه‌های موردنظر در این‌جلسه، از ابراهیم یونسی و مهرداد نبیلی هستند.

برنامه مذکور عصر امروز شنبه ۱۴ دی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲ برگزار می‌شود.