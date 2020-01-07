آفتابگیر نوآورانه خودرو که از تصادف جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تابش خیره کننده نور خورشید سالانه دلیل تصادف های بی شماری است. اکنون شرکت بوش ایده یک آفتابگیر نوآورانه برای خودرو ارائه کرده که این مشکل را حل می کند.

این آفتابگیر مجازی از یک پنل شفاف ال سی دی ساخته شده و دارای دوربینی به سمت راننده است. دوربین مذکور با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری شناسایی صورت مشخص می کند تشعشع نور خورشید به صورت راننده برخورد می کند یا خیر. در مرحله بعد الگوریتم هایی چشم انداز دید راننده را تحلیل می کنند و با استفاده از فناوری کریستال مایع بخشی از آفتابگیر تیره تر می شود.

در حقیقت بخشی از آفتابگیر تیره تر می شود که تشعشع نور خورشید از آن محل به چشم راننده می تابد. اما بقیه نمایشگر همچنان شفاف می مانند و درنتیجه میدان دید راننده مسدود نمی شود.

البته این ایده در مراحل اولیه است و آفتابگیر مجازی هنوز در خودروها دیده نمی شود. اما در تصویر می توان تا حدودی شیوه عملکرد آفتابگیر را مشاهده کرد.