چراغ مطالعه ای که خوانش پریشی را درمان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دلیل اصلی اختلال «خوانش پریشی»(dyslexia) همچنان ناشناخته است. البته دو سال قبل تحقیقاتی در فرانسه نشان داد این اختلال زمانی اتفاق می افتد به جای یک، هر دو چشم فرد مسلط به متن هستند. این بدان معنا است که فرد حروف را مبهم می بیند و خوانش آنها برایش مشکل است.

در همین راستا یک چراغ مطالعه به نام Lexilight ساخته شده که این مشکل را با کمک چراغ های ال ای دی حل می کند. این چراغ مطالعه پالس های نوری را به شکلی قابل تنظیم منتشر و به مغز فرد کمک می کند اطلاعات را از یک چشم مسلط مطالعه کند و به این ترتیب حروفی که درهم ریخته اند به طور آنی واضح می شوند.

این چراغ مطالعه قابل تنظیم است. برجستگی پشت این چراغ میزان پالس های نوری را تنظیم می کند و به کاربر اجازه می دهد بهتر متون را بخواند.

Lexilife شرکتی فرانسوی و تولید کننده این چراغ مطالعه است. این چراغ هم اکنون در اروپا موجود و قیمت آن نیز ۵۴۹ یورو اعلام شده است.