  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۸:۵۶

تمایل بارسلونا برای جذب «رومانولی» از میلان

تمایل بارسلونا برای جذب «رومانولی» از میلان

تیم فوتبال بارسلونا درصدد است السیو رومانولی، ستاره جوان و باتجربه تیم فوتبال میلان را به خدمت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا احتمالاً در جریان مذاکرات با تیم میلان بر سر انتقال قرضی ژان کلیر تودیبو، درباره شرایط السیو رومانولی هم صحبت‌هایی انجام داده است.

طبق ادعای اسکای اسپورتس، رومانولی در لیست گزینه‌های بارسا قرار دارد. این بازیکن ۲۴ ساله تجربه بسیار زیادی در بازی کردن در سطح بالای فوتبال دارد و تابستان گذشته توانست کاپیتان تیمش هم بشود.

البته که والورده در حال حاضر آراخو جوان را دارد و اگر هم موفق به جذب قرضی تودیبو نشود از او استفاده خواهد کرد. اما رومانولی هم گزینه او است هم به خاطر تجربه‌ای که دارد و هم به خاطر اینکه به غیر از دفاع میانی می‌تواند در پست دفاع چپ هم بازی کند.

رومانولی تا به حال بیش از ۱۶۰ بازی با لباس میلان انجام داده است و به همین دلیل بعید است باشگاه ایتالیایی به راحتی اجازه خروج او را صادر کند.

کد مطلب 4818504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها