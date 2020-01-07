هدف «مجمع گفتگوی تهران» بررسی مسائل تاثیرگذار بر امنیت منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدکاظم سجادپور مشاور وزیر امور خارجه، در افتتاحیه نشست «مجمع گفتگوی تهران؛ بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس» که صبح امروز(سه‌شنبه) در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: شهادت سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت می‌گویم.

وی افزود: به همه مهمانان خارجی و داخلی که در مرکز مطالعات حضور یافته خوش آمد عرض می‌کنم. کنفرانس امروز در ادامه کنفرانس‌های سالانه ما در مورد خلیج فارس است. هدف ما بررسی مسائلی است که بر امنیت ما تاثیر می‌گذارد تا راه‌حل‌ها را بیابیم.

مشاور وزیر امور خارجه تصریح کرد: مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی که بخش آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه است دارای سه بخش بوده که بخش آموزش دیپلماتیک، بحث و گفتگو در مورد مسائل که به سیاست خارجی کشور مربوط است و بخش اسناد از اهداف مرکز است.