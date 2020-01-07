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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۴

حماسه حضور دیار شهید سلیمانی

به دلیل ازدحام زیاد جمعیت حرکت خودرو حامل پیکرها کند شده است

به دلیل ازدحام زیاد جمعیت حرکت خودرو حامل پیکرها کند شده است

کرمان - حضور گسترده مردم در مسیر راهپیمایی حرکت خودروها به سمت گلزار شهدا را کند کرده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک میلیون نفر در کرمان گرد فرمانده جمع شده‌اند، طبق گزارشهای خبرنگاران مهر مستقر در مسیر راهپیمایی، میدان آزادی مملو از جمعیت است و مردم با پرچم قرمز شعارهای مرگ برآمریکا و ترامپ و انتقام سر می‌دهند و به عزاداری و نوحه خوانی می‌پردازند.

مسئولان کشوری و چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور و خانواده شهدا و سربازان لشکر ثارالله و همرزمان حاج قاسم در میان جمعیت حضور دارند که می‌توان به معاون اول رئیس جمهور، سردار سلامی، سردار رضایی، رئیس سازمان صدا و سیما نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان اشاره کرد.

خدمات دهی به مردم به خوبی در حال انجام است و هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی به مردم خدمات رسانی می‌کنند. دربهای مساجد به روی مردم باز است و با وجود سرمای شدید هوا هر لحظه برتعداد مردم افزوده می‌شود.

هنوز پیکرها به تقاطع ولیعصر نرسیده‌اند و مردم در طول ۱۱ کیلومتر مسیر در انتظار فرمانده هستند.

در چهار راه طهماسب آباد مردم در انتظار پیکرها هستند و به زودی ماشین حامل به این بخش از شهر خواهد رسید در تقاطع ولیعصر مردم بر روی پل هوایی ازدحام کرده‌اند و هم محله‌ای های حاج قاسم در انتظار هستند.

در چهاراه کاظمی نیز مردم اشکبار در انتظار ایستاده‌اند و نظم و همیاری مردم در همه بخشهای شهر دیده می‌شود.

در میدان تاریخی مشتاق مردم فریاد می‌زنند قاسم هنوز هم زنده است و فرزندان ما سربازان تو هستند.

خدمات دهی به مردم در موکب ها به خوبی انجام می‌شود و مردم با در دست داشتن عکس‌های حاج قاسم در انتظار ورود پیکر به میدان مشتاق هستند.

جنگل قائم مملو از جمعیت است و ورود خودرو از گنبد جبلیه به سمت جنگل ممنوع شده است و حداقل ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در این منطقه گرد هم آمده‌اند.

بر روی ارتفاعات مشرف بر گلزار شهدای کرمان مردم تجمع کرده‌اند و شعار مرگ برآمریکا سر می‌دهند. اینجا همه انتقام می‌خواهند.

کد مطلب 4819003

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