به دلیل ازدحام زیاد جمعیت حرکت خودرو حامل پیکرها کند شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک میلیون نفر در کرمان گرد فرمانده جمع شده‌اند، طبق گزارشهای خبرنگاران مهر مستقر در مسیر راهپیمایی، میدان آزادی مملو از جمعیت است و مردم با پرچم قرمز شعارهای مرگ برآمریکا و ترامپ و انتقام سر می‌دهند و به عزاداری و نوحه خوانی می‌پردازند.

مسئولان کشوری و چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور و خانواده شهدا و سربازان لشکر ثارالله و همرزمان حاج قاسم در میان جمعیت حضور دارند که می‌توان به معاون اول رئیس جمهور، سردار سلامی، سردار رضایی، رئیس سازمان صدا و سیما نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان اشاره کرد.

خدمات دهی به مردم به خوبی در حال انجام است و هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی به مردم خدمات رسانی می‌کنند. دربهای مساجد به روی مردم باز است و با وجود سرمای شدید هوا هر لحظه برتعداد مردم افزوده می‌شود.

هنوز پیکرها به تقاطع ولیعصر نرسیده‌اند و مردم در طول ۱۱ کیلومتر مسیر در انتظار فرمانده هستند.

در چهار راه طهماسب آباد مردم در انتظار پیکرها هستند و به زودی ماشین حامل به این بخش از شهر خواهد رسید در تقاطع ولیعصر مردم بر روی پل هوایی ازدحام کرده‌اند و هم محله‌ای های حاج قاسم در انتظار هستند.

در چهاراه کاظمی نیز مردم اشکبار در انتظار ایستاده‌اند و نظم و همیاری مردم در همه بخشهای شهر دیده می‌شود.

در میدان تاریخی مشتاق مردم فریاد می‌زنند قاسم هنوز هم زنده است و فرزندان ما سربازان تو هستند.

خدمات دهی به مردم در موکب ها به خوبی انجام می‌شود و مردم با در دست داشتن عکس‌های حاج قاسم در انتظار ورود پیکر به میدان مشتاق هستند.

جنگل قائم مملو از جمعیت است و ورود خودرو از گنبد جبلیه به سمت جنگل ممنوع شده است و حداقل ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در این منطقه گرد هم آمده‌اند.

بر روی ارتفاعات مشرف بر گلزار شهدای کرمان مردم تجمع کرده‌اند و شعار مرگ برآمریکا سر می‌دهند. اینجا همه انتقام می‌خواهند.