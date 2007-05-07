فیلمبرداری "تاکسی نارنجی" به تعویق افتاد

وحیدزاده ضمن بیان این خبر به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به اینکه پیش تولید فیلم به درازا کشید و فصل گرما در جزیره کیش آغاز شد، به همین دلیل شرایط کار و فیلمبرداری برای ما سخت می شد. بنابراین فیلمبرداری تا فصل پائیز و بهتر شدن آب و هوای جزیره به تعویق افتاد."

داستان "تاکسی نارنجی" درباره زنی است که به دلیل مشکلات زندگی مجبور می شود به کیش برود و در آنجا به عنوان راننده تاکسی فعالیت کند. مریلا زارعی و ماهایا پطروسیان بازیگران اصلی فیلم هستند. "شام عروسی" آخرین ساخته وحیدزاده بود که سال گذشته با بازی امین حیایی و نیکی کریمی به نمایش عمومی درآمد و از فیلم‌های پرفروش سال 1385 بود.