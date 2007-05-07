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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

فیلمبرداری "تاکسی نارنجی" به تعویق افتاد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "تاکسی نارنجی" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده به علت آغاز فصل گرما در جزیره کیش به تعوبق افتاد.

وحیدزاده ضمن بیان این خبر به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به اینکه پیش تولید فیلم به درازا کشید و فصل گرما در جزیره کیش آغاز شد، به همین دلیل شرایط کار و فیلمبرداری برای ما سخت می شد. بنابراین فیلمبرداری تا فصل پائیز و بهتر شدن آب و هوای جزیره به تعویق افتاد."

داستان "تاکسی نارنجی" درباره زنی است که به دلیل مشکلات زندگی مجبور می شود به کیش برود و در آنجا به عنوان راننده تاکسی فعالیت کند. مریلا زارعی و ماهایا پطروسیان بازیگران اصلی فیلم هستند. "شام عروسی" آخرین ساخته وحیدزاده بود که سال گذشته با بازی امین حیایی و نیکی کریمی به نمایش عمومی درآمد و از فیلم‌های پرفروش سال 1385 بود.

کد مطلب 481938

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