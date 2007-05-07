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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

حضور دارت در رقابتهای المپیک 2012 / دارت به عضویت GAISF درآمد

در پی درخواست فدراسیون جهانی دارت این رشته ضمن عضویت در GAISF ، حضور خود را برای راه یابی به بازیهای المپیک 2012 لندن افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن دارت، چهل و یکمین اجلاسیه انجمن ها و فدراسیون های ورزشی جهان همزمان با اجلاس جهانی IOC در شهر پکن محل برگزاری المپیک 2008 در کشور چین با اکثریت آراء حاضرین ،  به عضویت GAISF درآمد .

بر این اساس لازمه حضور هر رشته ای در رقابتهای المپیک پیوستن به این تشکیلات جهانی است . با توجه به اینکه کشور انگلیس میزبان المپیک سال 2012 می باشد و مسئولان آن علاقه فراوانی به این رشته ورزشی دارند با پیگیری و همکاری فدراسیون جهانی دارت موفق شدند  رضایت مسئولان GAISF را برای فراهم شدن شرایط حضور رشته دارت در رقابتهای المپیک لندن را بدست آورند . فدراسیون جهانی دارتW.D.F  تنها مرجع رسمی این رشته ورزشی در جهان می باشد .

کد مطلب 482001

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