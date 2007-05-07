حضور دارت در رقابتهای المپیک 2012 / دارت به عضویت GAISF درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن دارت، چهل و یکمین اجلاسیه انجمن ها و فدراسیون های ورزشی جهان همزمان با اجلاس جهانی IOC در شهر پکن محل برگزاری المپیک 2008 در کشور چین با اکثریت آراء حاضرین ، به عضویت GAISF درآمد .

بر این اساس لازمه حضور هر رشته ای در رقابتهای المپیک پیوستن به این تشکیلات جهانی است . با توجه به اینکه کشور انگلیس میزبان المپیک سال 2012 می باشد و مسئولان آن علاقه فراوانی به این رشته ورزشی دارند با پیگیری و همکاری فدراسیون جهانی دارت موفق شدند رضایت مسئولان GAISF را برای فراهم شدن شرایط حضور رشته دارت در رقابتهای المپیک لندن را بدست آورند . فدراسیون جهانی دارتW.D.F تنها مرجع رسمی این رشته ورزشی در جهان می باشد .