سه آزادکار دیگر به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد از روز ۱۶ دی ماه در محل آکادمی ملی المپیک مجموعه ورزشی انقلاب تهران در حال برگزاری است و تا روز ۲۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس رحمان عموزاد از مازندران، امیرحسین متقی از خراسان رضوی و عرفان الهی از مازندران سه کشتی‌گیری هستند که به جمع نفرات حاضر در این اردو دعوت شده اند. سجاد امیری نیز به عنوان ماساژور به این اردو دعوت شده است.



اسامی نفراتی که پیش از این به اردو دعوت شده بودند به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: بهنام احسان پور (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی – کامران قاسم پور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) محمدحسین محمدیان (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان- عباس حاج کناری- مسعود مصطفی جوکار

مربی بدنساز: دکتر مرتضی بهرامی نژاد

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان



تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی، جام ماتئو پلیکونه ایتالیا که روزهای ۲۵ تا ۲۸ دی ماه در شهر رم برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.