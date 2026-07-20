به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، شامگاه سهشنبه، در تجمع مردمی پاکدشت بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد.
وی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به انسجام و همدلی نیاز دارد و وحدت مردم و مسئولان، مهمترین سرمایه برای مقابله با تهدیدات و جنگ ترکیبی دشمنان به شمار میرود.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، از اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور قدردانی کرد و این اقتدار را مرهون ایثار و فداکاری شهدا دانست.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره به حضور گسترده مردم در این تجمع، افزود: حضور آگاهانه مردم در صحنه، پشتوانهای برای حفظ امنیت، تقویت همبستگی ملی و استمرار آرمانهای انقلاب اسلامی است.
این تجمع با حضور اقشار مختلف مردم، امام جمعه، فرماندار، رئیس حوزه علمیه امام صادق (ع)، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان پاکدشت برگزار شد.
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