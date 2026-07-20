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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۸

تجمع مردم چرام در صد و چهل و دومین شب

تجمع مردم چرام در صد و چهل و دومین شب

چرام-تجمع مردم چرام در شب های حماسه و غیرت به صد و چهل و دومین شب رسید.

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کد مطلب 6894153

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