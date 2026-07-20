https://mehrnews.com/x3cCp2 ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6894153 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۸ تجمع مردم چرام در صد و چهل و دومین شب چرام-تجمع مردم چرام در شب های حماسه و غیرت به صد و چهل و دومین شب رسید. دریافت 50 MB کد مطلب 6894153 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد استمرار اجتماع شبانه مردم لنگرود در میدان برای وطن ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) حجت الاسلام محبی: جانفدایان آماده جهاد در همه عرصهها هستند قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد راجی: تغییر محاسبات ملت، هدف اصلی جنگ شناختی دشمن است برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما