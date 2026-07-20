به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ملت ایران با وحدت و بصیرت، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی افزود: دشمن با هدف متلاشی کردن نظام جمهوری اسلامی، تجزیه ایران، تضعیف قدرت دفاعی کشور و شکستن جبهه مقاومت وارد میدان شد اما حضور مقتدرانه مردم و هوشیاری مسئولان، همه این طراحی‌ها را با شکست مواجه کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبری جامعه اسلامی می‌تواند ملت ایران را از انقلاب جدا کند اما حضور پرشور مردم و هوشیاری و شجاعت خبرگان ملت، نقشه آنان را بی‌اثر کرد.

وی ادامه داد: دشمن پس از شهادت رهبر جامعه اسلامی تلاش کرد مانع از تشکیل جلسه مجلس خبرگان و انتخاب رهبر جدید شود و حتی مراکز مرتبط با مجلس خبرگان در تهران و قم را هدف قرار داد، اما نمایندگان خبرگان با اراده‌ای استوار در قم گرد هم آمدند و مسیر قانونی انتخاب رهبر را دنبال کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تاکید کرد: با درایت مسئولان نظام و همراهی نیروهای انقلابی، نشست مجلس خبرگان برگزار شد و در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، ولی‌فقیه منتخب مجلس خبرگان معرفی شد که این انتخاب، شکستی بزرگ برای جبهه استکبار بود.

وی با بیان اینکه ملت ایران تحت زعامت ولی‌فقیه با قدرت بیشتری در عرصه جهانی حضور یافت افزود: حضور گسترده مردم، اقتدار نیروهای مسلح، همراهی مسئولان و جایگاه ولایت چهار رکن اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند که دشمن تلاش کرد آنها را هدف قرار دهد، اما در هیچ‌یک از این عرصه‌ها موفق نشد.

حجت‌الاسلام شیرازی بیان کرد: دشمن تلاش کرد مردم را از حضور در میدان ناامید کند اما ملت ایران با بصیرت و وحدت نشان دادند که پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

وی گفت: هجمه علیه نیروهای مسلح، جایگاه ولایت و مسئولان نظام، پایه‌های اقتدار کشور را تضعیف نکرد و این اقدامات نه‌تنها نتیجه‌ای نداشت بلکه موجب انسجام بیشتر مردم و مسئولان شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر اینکه وحدت ملت ایران عامل شکست دشمن است ادامه داد: امروز مردم، نیروهای مسلح، مسئولان و رهبری در کنار یکدیگر زیر یک پرچم ایستاده‌اند و همین انسجام، قدرت جمهوری اسلامی را تثبیت کرده است.

وی تصریح کرد: دشمن در طول جنگ ۴۰ روزه و حوادث اخیر دریافت که ملت ایران توان ایستادگی در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی را دارد و این ایستادگی، حرکت جدیدی را در عرصه جهانی رقم زده است.

حجت‌الاسلام شیرازی افزود: ملت ایران با تکیه بر ولایت، وحدت، نیروهای مسلح مقتدر و مسئولان همراه با مردم، در برابر دشمن ایستاده‌اند و این وحدت دشمن‌شکن، توطئه‌های آنان را خنثی خواهد کرد.

برخورد با مفسدان اقتصادی مطالبه جدی مردم است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ملت ایران مسیر ولایت و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه خواهد داد اظهار کرد: مردم ایران در مراسم‌های وداع و تشییع در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا نشان دادند که پس از شهادت رهبر جامعه اسلامی، نه‌تنها از صحنه کنار نرفتند بلکه با حضور پرشورتر و باصلابت‌تر در میدان حاضر شدند.

وی افزود: دشمنان داخلی و خارجی بدانند این ملت با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، از دفاع از ولایت، نظام اسلامی و اقتدار کشور دست نخواهد کشید و تا رسیدن به اهداف متعالی انقلاب، میدان را ترک نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به مسئولیت مدیران و مسئولان کشور در قبال مردم تصریح کرد: امنیت جامعه، اقتدار کشور و قدرت نظام اسلامی، مرهون حضور و همراهی ملت ایران است و مسئولان باید با تمام توان برای رفع مشکلات مردم و خدمت‌رسانی صادقانه تلاش کنند.

وی ادامه داد: مسئولان باید در میدان حل مشکلات اقتصادی مردم حضور جدی داشته باشند و با افراد سودجو و گردن‌کلفت‌های اقتصادی که به معیشت مردم آسیب می‌زنند، برخورد قاطع صورت گیرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تاکید کرد: مجموعه فرماندهی انتظامی و مسئولان مرتبط با تمام توان در حال تلاش برای اجرای منویات فرمانده معظم کل قوا و تأمین امنیت و آرامش جامعه هستند و همه دستگاه‌ها باید برای دفاع از مردم و حل مسائل آنان پای کار باشند.

وی افزود: مردم اطمینان داشته باشند که هر پیام و مطالبه‌ای که از سوی آنان مطرح شود، در چارچوب وظایف و توان موجود دنبال خواهد شد و تلاش می‌کنیم خادمان شایسته‌ای برای ملت ایران باشیم.

حجت‌الاسلام شیرازی با تأکید بر تداوم مقاومت ملت ایران بیان کرد: دشمنان ملت و بشریت نخواهند توانست در توان، اقتدار، وحدت ملی و جبهه مقاومت خللی ایجاد کنند و جمهوری اسلامی ایران، مسئولان، نیروهای مسلح و مردم انقلابی تا تحقق اهداف انقلاب و اجرای عدالت، با قدرت در میدان خواهند ماند.