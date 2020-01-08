نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از حمله موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، به دنبال حملات موشکی انتقام جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه های آمریکایی در عراق، نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز برگزار می شود.

این نشست در ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی برگزار خواهد شد.

مقامات نظامی رژیم صهیونیستی این نشست را بعد از حملات موشکی گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه های آمریکایی در عراق برگزار می کنند.

گفتنی است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز پایگاه‌های «عین الاسد» و «اربیل» عراق که میزبان تروریست‌های آمریکایی هستند را در نخستین گام از انتقام سخت، هدف شلیک دهها موشک بالستیک قرار داد.