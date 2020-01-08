  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۱

طی امروز برگزار می شود؛

نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از حمله موشکی ایران

نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از حمله موشکی ایران

نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز برای بررسی اوضاع خاورمیانه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، به دنبال حملات موشکی انتقام جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه های آمریکایی در عراق، نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز برگزار می شود.

این نشست در ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی برگزار خواهد شد.

مقامات نظامی رژیم صهیونیستی این نشست را بعد از حملات موشکی گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه های آمریکایی در عراق برگزار می کنند.

گفتنی است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز پایگاه‌های «عین الاسد» و «اربیل» عراق که میزبان تروریست‌های آمریکایی هستند را در نخستین گام از انتقام سخت، هدف شلیک دهها موشک بالستیک قرار داد.

کد مطلب 4820067
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ملیحه IR ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      2 0
      پاسخ
      دمتون گرم. بزنید از روی زمین نابودشون کنید. خون سردار دامن ترامپ رو می گیره ان‌شاالله
    • محمود IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      2 1
      پاسخ
      سلام ایشالا با کارت ملی میریم زیارت مسجد الاقصی. درود بر دلاور مردان ارتش و سپاه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها