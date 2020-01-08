خوشحالی بدهکاران بانکی از افزایش قیمت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده متهمان بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزار است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با بیان اینکه حکم این پرونده در مقرر صادر خواهد شد گفت: امروز آخرین دفاعیات از متهمان جهانبانی و صالحی اخذ خواهد شد.

وی ضمن تفهیم اتهام به متهم از محمدرضا جهانبانی از متهمان این پرونده خواست با حضور در جایگاه ضمن کنارگذاشتن حواشی به دفاع از خود پرداخته و آخرین دفاعیات را مطرح کند.

جهانبانی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت در صفحه اول کیفرخواست اتهام اینجانب اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع ذکر شده است در این رابطه باید بگویم نماینده بانک شاکی اتهامات واهی را در قالب شکایت به دادسرا ارسال کرده بود و دادسرا علیرغم ۱۱۰۸ روز بازداشت و تحقیقات مفصل از اینجانب و همچنین اخذ نظریه کارشناسی شکایت وکیل بانک شاکی را به عنوان کیفرخواست در دادگاه مطرح کرد.

متهم ادامه داد گفته شده است که بنده تسهیلاتی را به مبلغ هفتصد و یک میلیارد تومان از بانک سرمایه گرفتم که در این رابطه باید بگویم تسهیلات دریافتی با تصویب اعضای هیئت مدیره و ارائه وثیقه دریافت شده است کل تسهیلات دریافتی از سوی شرکت‌های بنده ۶۵۱ میلیارد بوده است و این در حالی بود که نرخ سود تسهیلات از بانک سرمایه ۲۹ تا ۳۲ درصد بوده است.

جهانبانی ادامه داد این میزان سود دو برابر نرخ ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها بود. با این حال صرف نظر از اخلال در نظام بانکی به عنوان اتهام بنده در راستای بزرگنمایی و با احتساب سود مبلغ هزار میلیارد به عنوان اتهامی بنده در پرونده ذکر شده است.

متهم جهانبانی با بیان اینکه از بابت اصل و سود تسهیلات مبلغ سیصد و پنجاه و یک میلیارد را نقداً پرداخت کردند گفت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک شاکی بدهکاران و این در حالی است که اموال قابل تئاتر در اختیار بانک به مراجع قضائی هم دارم.

این متهم ادامه داد عمده تسهیلات بانکی در جهت واردات کالاهای ضروری بود به طوری که بنده ۷۵۰۰ تن گوشت وارد کردم و ارز با مبلغ دولتی دریافت نکردم و به هیچ بانکی تعهدات ارزی ندارم کلیه واردات با مجوز رسمی و از طریق گمرک وارد شده است و در اطلاعات سیستمی ثبت شده است.

این متهم تصریح کرد تا سال ۹۴ هیچ بدهی معوق به بانک سرمایه نداشتند و ۲۷ اسفند ۹۴ اولین تاریخ سررسید تسهیلات بود اما بنده ۸ ماه قبل از آن بازداشت شدم.

وی ادامه داد در کیفرخواست صادره به دلیل نادیده انگاشتن زنجیره شرکت‌های شش گانه به عنوان واحدهای تجاری ضمن عدم اشاره به چارچوب و ساختار تجاری شرکت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است با توجه به اینکه ادعای مصرف کردن بخشی از تسهیلات دریافتی در موارد غیرضروری به عنوان خیانت در امانت هم به عنوان بزه برای بنده مطرح شده است باید بگویم موضوع مصرف عمومی بود و اتهام یاد شده با عنایت به میزان کالاهای اساسی و ضروری در زمان تحریم‌ها بوده است و ادعای ارتکاب بزه یادشده خلاف واقع است.

جهانبانی افزود ماده ۲ قانون تشدید اختلاس تعریف مبهم از تحصیل مال نامشروع ارائه داده است اقدام گروه‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت بنده با انگیزه امور بازرگانی در زمان تحریم‌ها بوده و مصداق بزه یاد شده نیست.

جهانبانی خطاب به دادگاه گفت: اینجانب عاجزانه تقاضا دارم همانطور که برخورد قضائی با مشتریان بانکی امری ضروری است لازم است بین مشتریان مجرم و بدون جرم تفکیک صورت گیرد.

وی گفت: شفافیت عملکرد من مشخص است و لذا استدعای یکسان نگری با سایر مشتریان را دارم.

متهم جهانبانی به دفاعیات خود در رابطه با ماهیت تسهیلات دریافتی اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۳ درصد از تسهیلات را تسویه کردم، اینجانب صرفاً یک بدهکار بانکی می‌باشم و هیچ گونه مال نامشروعی در زندگی ام وجود ندارد. اخلال در نظام پولی و ارزی کشور با ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی که مشروط به علم متهم است مطابقت دارد این در حالی است که مقررات بانکی به طور کلی توسط شرکت‌های ۶ گانه رعایت شده و اعمال و رفتار اینجانب فاقد هر گونه قصد و علم به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

متهم جهانبانی گفت نماینده دادستان در جلسات گذشته ادعا کرد که خرید یک واحد آپارتمان مصداق خیانت در امانت است، اما این تعمیم ناروا و استدلال ناصحیحی است همچنین ادعا نمودند شرکت‌های سوری و کسب مال به طور مال نامشروع بوده است، اما آیا تسهیلات مأخوذه با رعایت قوانین با این موضوعات سازگار است.

متهم جهانبانی درباره اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های بدون فعالیت افزود شاخص‌های فعالیت شرکت‌ها شامل تشکیل شرکت برابر قانون و مقررات تجاری، اخذ کارت بازرگانی، گزارش پرداخت مالیات و ارائه لیست کارکنان و تنظیم صورت‌های مالی است که شرکت‌های اینجانب همه موارد را دارا بوده و شبهه صوری بودن به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

وی ادامه داد شرکتی که اظهارنامه مالیاتی دارد چگونه می‌تواند صوری باشد؛ اگر دادگاه به مدارک ارائه شده توسط اینجانب اعتماد ندارد چرا این موارد را از مراجع ذی ربط استعلام نمی‌کند؟

جهانبانی تصریح کرد مجموعه شرکت‌ها از صورت‌های مالی صوری پرهیز کرده‌اند و با توجه به فعالیت واردات کالاهای اساسی، تمامی شرکت‌ها با شرکت اصلی به صورت زنجیره فعالیت کرده است که این موضوع در کیفرخواست مورد غفلت قرار گرفت.

وی افزود در رابطه با اخذ تسهیلات باید بگویم شرکت‌ها به امر واردات پرداخته و عمده فعالیت را از طریق دریافت تسهیلات انجام داده است که با توجه به میزان واردات انجام شده هیچ گونه انحراف عملکردی وجود نداشته است و تاریخ اسناد نشان می‌دهد که بنده در زمان کدام مدیر، تسهیلات اخذ کردم.

در ادامه جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران، خطاب به متهم جهانبانی گفت: شما چه شرکت‌هایی داشتید که افراد روستایی هیئت مدیره و مدیران آن بودند شما با این شرکت‌ها وارد بانک شدید و بانک خارج از حد اعتباری‌تان به شما تسهیلات داده است؟



وی افزود: حد اعتباری شما ۲۹ میلیارد بوده است اما چرا بسیار بیشتر از اینها تسهیلات گرفتید با زعفران وارد بانک شد و در زعفرانیه ملک می‌گرفتید.

نماینده دادستان ادامه داد: شما می‌گوئید ارتباطی با آقای بخشایش نداشتید اما در تمامی تسهیلات امضای آقای بخشایش وجود داشته است و در هیچ کجا نام درخشنده نبوده است عمده تحصیلات شما توسط شخص بخشایش و کاظمی پشتیبانی می شده است.

وی ادامه داد: می‌گوئید ۳۵ میلیارد تومان رد مال کردید ما چنین چیزی را ردیابی نکردیم.

نماینده دادستان ادامه داد من خیلی به شما کمک کردم باید بگویم ۱۲۰۰ میلیارد اصل تسهیلات شما در پرونده ذکر شده است اما ما اصل تسهیلاتی که در ید شما بود را در نظر گرفتیم یعنی ۷۰۱ میلیارد تومان. البته بعد از آن رضوی و دیگر بدهکاران بانکی پرتوقع شدند.

قهرمانی با ارائه تقاضای از دادگاه خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت جهانبانی اموال زیادی در بیرون دارد ۳۴ میلیارد تومان در کارخانه سنگستان پاسارگاد دارد و بارها به همسرشان اعلام کردم که در این رابطه کمک کنند همچنین ملک اردبیل ایشان به گفته خودش روزی ۲۰۰ میلیون درآمد دارد از دادگاه در رابطه با اموال بیرون از زندان این فرد از جمله مجتمع گردشگری در مشکین شهر تقاضای کمک دارم.

قهرمانی تصریح کرد اموال زیادی از جمله سهام‌هایی در رابطه با جهانبانی مطرح است ۱۱ درصد سهام مؤسسه ملل برای جهانبانی است در رابطه با عمار صالحی هم باید بگویم که این فرد با پول شرکت‌ها ۴ واحد مسکونی در بلوار دریا سعادت آباد و دو واحد تجاری دارد.

وی ادامه داد: ۱۷۰ نفر از مردم بیچاره سند شأن را به جهانبانی دادند تا با آنها وام بگیرد من هرروز اشک انها را در جلوی محل کارم می‌بینم.

نماینده دادستان خطاب به جهانبانی گفت: شما اهلیت برای دریافت این تسهیلات را نداشتید نمی‌توانستید ۰۷۰ میلیارد تسهیلات بگیرید.

قهرمانی در ادامه اظهار داشت: در رابطه با فاکتورهای صوری هم باید بگویم چطور شرکت‌هایی که همگی در یک اتاق بودند برای هم فاکتور صادر می‌کردند آیا این غیر از این است که معاملات صوری بوده است.

نماینده دادستان تهران خطاب به جهانبانی گفت: شما می‌گوئید اصل را تسویه کردید پس سود آنچه می‌شود ردیابی‌ها فاجعه بار بوده است جهانبانی می‌گوید موضوع عقد قرارداد مطلق بوده و من می‌توانستم هر کجا سرمایه گذاری کنم آیا این مشارکت عمومی بوده است البته تخلف بانک در این زمینه سر جای خودش مطرح است.

قهرمانی ادامه داد: موضوع مشارکت شما نمی‌توانست مطلق باشد و ملک و ماشین خریدن سرمایه‌گذاری نبوده است البته الان خیلی به نفع شما و سایر بدهکاران بانکی شده است بدهکاران بانکی آن روز ۲۸ درصد را امضا کردند اما امروز مدعی هستند که این مسئله مصداق نزول است.

نماینده دادستان تهران افزود: ملک شما ۵۰۰ درصد رشد کرده اما اکنون نگران آن ۲۸ درصد هستید افزایش قیمت مسکن که یک بخشی از آنها بانک عامل بودند باعث شده که بدهکاران بانکی خوشحال باشند.

وی ادامه داد: بارها گفتید کار بازرگانی کردم من می‌گویم شما اهل آن نبودید شما پول می‌گرفتید و آن را به کسان دیگری می‌دادی تا برایتان کار کند اگر واردات کالاهای اساسی می‌کردید پول آن کجاست اگر گندم گوشت آوردید پول‌هایش کجاست.

قهرمانی خطاب به قاضی گفت: متأسفانه آقایان با سفته تسهیلات می‌گرفتند و بعد از اینکه تسهیلات می‌گرفتند برای رفع مسئولیت کیفری از امضا سفته‌ها را عوض می‌کردند به طوری که فردی را به به بانک می‌فرستادند تا چک و سفته‌ها را کارتونی به بیرون بیاورد.

در ادامه جلسه، صالحی درباره ادعای جعلی بودن امضای خود گفت: در جلسه سوم دادگاه آقای جهانبانی تلویحاً جعلی بودن امضا را پذیرفت و گفت بعد از آنکه عمار صالحی قراردادهای سفید را امضا کرده از شرکت خارج شده است.

جهانبانی در واکنش به سخنان صالحی گفت: من چنین چیزی را نگفتم، بلکه گفتم از شرکت خارج شده بود.

صالحی در ادامه دفاعیات خود گفت: حال سوالم این است که من می‌گویم این امضاها جعلی بوده و من آن را امضا نکردم، اما اگر آقای جهانبانی می‌گوید من بعد از امضای قراردادها از شرکت خارج شدم پس چرا ایشان خیانت در امانت کرده است در حالی که امضای من اعتبار نداشته چطور در بانک استفاده کرده و چطور بانک بر اساس آن تسهیلات داده است.

صالحی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: ٢٠ میلیارد تومان از شرکت تیبا بدون امضای من توسط آقای جهانبانی خارج شد و ما در زمان پرداخت پول به کارکنان با مشکل مواجه شدیم. در این زمان موضوع را با آقای جهانبانی مطرح کردم و او گفت من در حال کار با بانک سرمایه هستم اگر می‌خواهی برای شما هم تسهیلات بگیرم.

این متهم افزود: شکل قضیه دریافت تسهیلات نامتعارف نبود چراکه ما با آقای جهانبانی به توافق رسیدیم که این کار را انجام دهیم ضمن اینکه من یکی از اعضای هیأت مدیره بودم و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره شرکت تیبا برادر آقای جهانبانی و فرد دیگری هم منسوب او بود.

متهم صالحی خطاب به دادگاه گفت: در شرکت آرمانی بنده یک امضا و آقای جهانبانی دو امضا دارد، شرکت آرمانی را با بنده قاطی نکنید بنده هستم و کت تنم.

جهانبانی در واکنش به این سخنان متهم صالحی گفت: امضای بنده اعتبار ندارد و امضای اصلی برای آقای صالحی است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صالحی گفت: وثیقه را خانم جهانبانی برای شما گذاشتند.

عمار صالحی در ادامه دفاعیات خود گفت: سوال من هم همین است که چرا جهانبانی برای همه وثیقه می‌گذارد و برای من نمی‌گذارد.

در ادامه رسول امیر قهرمانی در واکنش به سخنان متهمان گفت: عمار صالحی ابلاغیه‌ای را نشان داد که تاریخ تسهیلات ۲۱ اردیبهشت سال ۹۳ مصوب می‌شود و اعلام کردند که روز قبل از شرکت خارج شده‌اند اما این ابلاغ به شعبه است و تقاضای تسهیلات در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۳ بوده است و یک روز بعد از آن مصوب می‌شود و در آن زمان آقای صالحی در شرکت بودند.

قهرمانی افزود: طبق کارشناسی‌های انجام شده پول‌های زیادی به حساب آقای صالحی رفته است بنده از آقای جهانبانی گله دارم که یک سری اسناد را الان ارائه می‌دهند توضیح دهید زد و بند بین شما چیست.

قهرمانی خطاب به متهم صالحی گفت: ۴ واحد ملک و دو واحد تجاری در سعادت آباد دست شماست.

متهم صالحی گفت: چرا می‌گوئید دست من است ملک به نام شرکت آرمانی است و اگر بگویید همین الان امضا می‌کنم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.