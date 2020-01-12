پنتاگون:مدرکی دال بر قصدحمله ایران به سفارتخانه های آمریکا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی ادعاهای واهی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر قصد ایران برای حمله به مراکز دیپلماتیک و نظامی این کشور در عراق و منطقه، «مارک اسپر» رئیس پنتاگون روز یکشنبه به صراحت اعلام کرد که از مقامات اطلاعاتی آمریکا هیچ‌گونه شواهد روشنی دال بر اینکه ایران در حال طرح ریزی حمله به چهار سفارتخانه این کشور بوده، دریافت نکرده است.

در همین ارتباط، ترامپ روز جمعه مدعی شد که پیش از ترور سردار شهید سلیمانی، ایران احتمالاً سفارت آمریکا در بغداد را مورد حمله قرار داده بود و قصد داشت که به چهار سفارتخانه دیگر آمریکا نیز حمله کند.

با این حال اسپر در گفتگو با شبکه سی بی اس آمریکا با ادعاهای ترامپ مبنی بر احتمالی بودن حملات بیشتر به سفارتخانه‌های آمریکا موافقت کرد؛ اما اذعان کرد که اظهارات ترامپ در شبکه فاکس نیوز بر پایه شواهدی روشن نبوده است.

وی در این باره گفت: «آنچه که رئیس جمهور [ترامپ] گفت این بود که احتمالاً حملات بیشتری علیه سفارتخانه‌ها صورت می‌گرفت. من با این دیدگاه موافقم. اما رئیس جمهور به هیچ مدرک روشنی استناد نکرد».

گفتنی است که پس از ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در حمله هوایی نیروهای متجاوز آمریکا در بغداد، مقامات دولت آمریکا در توجیه این اقدام خصمانه خود مدعی خطر جدی حمله‌های ایران به دیپلمات‌ها و نیروهای نظامی آمریکا در عراق و در سرتاسر منطقه شدند!

طرح این ادعاها از سوی مقامات کاخ سفید سبب شد که اعضای دموکرات و تنی چند از جمهوریخواهان کنگره آمریکا خواستار ارائه جزئیات بیشتری از سوی کاخ سفید برای اثبات این ادعاها شوند.