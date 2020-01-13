تالاب جازموریان ۲۱.۷ میلیون مترمکعب آبگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: ۲۱.۷ میلیون متر مکعب آب از رودخانه‌های دامن، بمپور، روستا و هودیان و غیره وارد تالاب جازموریان شده و این تالاب را که در پی خشکسالی‌های اخیر به کانون گرد و غبار جنوب شرق تبدیل شده و تأثیر نامطلوبی روی پوشش گیاهی و حیات وحش منطقه گذاشته بود، حیات تازه بخشید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: این تالاب دوباره میزبان تعداد زیادی از پرندگان مهاجر از قبیل کاکایی، اگرت و غیره شد. عمق آبگیری شده در تالاب تقریباً بین ۱۰ تا ۷۰ سانتیمتر است که احتمال افزایش این آبگیری نیز وجود دارد.

وی بیان کرد: تالاب جازموریان به عنوان یکی از تالاب‌های فصلی مشترک بین استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان است که با مساحت سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع در اثر فرو نشست زمین با ساختی جوان در فاصله ۱۵۰ کیلومتری غرب ایرانشهر و در محدوده شهرستان دلگان واقع شده است.

پورمردان گفت: البته این بارندگی‌ها خساراتی در حوزه گیاهان نیز وارد کرده زیرا سیستان و بلوچستان در بخش پوشش گیاهی بسیار ضعیف و همین میزان اندک موجود نیز از ریشه کنده شده و آسیب جدی به منطقه وارد شده است.