مطالبه مردمی تامین امنیت جامعه توسط سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام سه شنبه در مراسم گرامیداشت جانباختگان حادثه سقوط هواپیما در میان خبرنگاران بیان کرد: اکنون فرصتی برای تفرقه میان ملت و مسئولان نیست و باید همگی دوشادوش یکدیگر به دنبال تقویت سرمایه اجتماعی در جهت عدم رخداد چنین حوادثی باشیم.

وی با اشاره به تأثیر تأمل برانگیز این حادثه در اذهان تمامی انسان‌های دنیا خاطرنشان کرد: سقوط هواپیمای اوکراینی به قدری خاطر همه انسان‌ها را مکدر کرد که هرکسی در تمام دنیا با شنیدن خبر آن متأثر شد.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر لزوم وجود نیروهای دفاعی در کشور برای تأمین امنیت داخلی و خارجی بیان کرد: نحوه به شهادت رساندن سردار سلیمانی به گونه‌ای بود که تمامی آحاد جامعه پیگیر موضوع انتقام سخت از مسببان این حادثه بودند. پس از علمیات موفق سپاه در عراق این احتمال وجود داشت که آمریکایی‌ها به کشور حمله کنند از این رو قرارگیری نیروهای نظامی به حالت آماده باش امری بدیهی است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: خانواده‌های داغدار حقوق مسلمی دارند و عزیز خود را از دست داده‌اند و هیچ چیزی نبود آنها را جبران نمی‌کند و همانگونه که رهبری فرمودند اگر تقصیری رخ داده باید مسئولان پاسخگو باشند.

آیت‌الله دژکام ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های که در حادثه سقوط هواپیما جان خود را از دست داده آمد تاکید کرد: اگر نیروهای تأمین امنیت جامعه به هر دلیلی وجود نداشته باشند وظیفه تمامی آحاد جامعه است که از کشور و مام وطن دفاع کنند.