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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۴۳

۹ پروژه ایرانی وارد رقابت‌های WSIS شدند؛

کسب رتبه جهانی استارت‌آپ‌های ایرانی در انتظار رای مردمی

کسب رتبه جهانی استارت‌آپ‌های ایرانی در انتظار رای مردمی

۹ پروژه برتر ایرانی نامزد دریافت جایزه جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) شدند که در صورت رأی کاربران ایرانی می‌توانند در جمع ۵ پروژه برتر به مرحله بعدی این ارزیابی ها صعود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، با توجه به گزارش اتحادیه جهانی مخابرات،  در این دوره از جایزه جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS۲۰۲۰ ) از میان ۸۰۶ پروژه‌ای که درخواست ارزیابی کرده بودند، ۳۵۳ پروژه در ۱۸ گروه مورد تائید قرار گرفتند و در این میان، ۳ پروژه استارت‌آپی، ۳ پروژه دولتی و ۳ پروژه دانشگاهی برتر از کشورمان در ارزیابی هیات کارشناسی WSIS پذیرفته و کاندیدای دریافت جایزه سال ۲۰۲۰ شدند که در صورت رأی کاربران ایرانی می‌توانند در جمع پنج پروژه برتر در گروه خود، به مرحله بعد ارزیابی ها صعود کنند.

پروژه‌های منتخب کاندیدای دریافت جایزه WSIS ۲۰۲۰ در وب‌سایت این سازمان بین‌المللی منتشر شده است.

 بر اساس اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، هر یک از پروژه‌های نامزد شده، جهت قرارگیری در پنج پروژه برتر جهانی نیازمند به کسب بالاترین رأی مخاطبان ایرانی هستند که برای رأی دادن، سه‌گام نیاز است:

۱- رجیستر کردن از طریق لینک:

https://www.itu.int/net۴/wsis/stocktaking/Account/Register

۲- کلیک روی لینک ارسال‌شده به ایمیل و ورود به سایت از طریق log in کردن

 ۳- رأی دادن از طریق لینک :

https://www.itu.int/net۴/wsis/stocktaking/Prizes/۲۰۲۰

در این سایت باید به یک پروژه در هر دسته‌بندی رأی داده شود که کاربران ایرانی می‌توانند در هر دسته‌بندی به یکی از پروژه‌های ایرانی رأی داده حاضر در آن دسته‌بندی رأی دهند.

کد مطلب 4829540

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