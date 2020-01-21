مرورگر مایکروسافت پوست اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مایکروسافت می‌گوید نسخه جدید اج از نو و به طور کاملاً پوست اندازی شده طراحی شده و با تمامی سیستم عامل‌های پرطرفدار سازگاری دارد.

در نسخه جدید اج از یک موتور کاملاً متحول شده استفاده گردیده است که با بررسی کدهای صفحات وب آنها را به بهترین نحو بر روی نمایشگر به نمایش درمی آورد. اگر چه این تغییر برای کاربران چندان محسوس نیست، اما باعث افزایش سرعت و ارتقای عملکرد مرورگر مذکور می‌شود.

در اج از یک موتور دیگر به نام کرومیوم هم استفاده شده که توسط گوگل و برخی شرکت‌های همکار با آن طراحی شده و موتوری متن باز است. لذا همگان می‌توانند از آن استفاده کنند. کرومیوم در مرورگر کروم گوگل و برخی مرورگرهای دیگر مانند اپرا و بریو هم مورد استفاده قرار گرفته است. این تحول باعث می‌شود وب سایت‌ها در زمان استفاده از اج به شکلی نرم‌تر و روان تر باز شوند و گشت و گذار در آنها با اختلال کمتری صورت بگیرد.

افزوده شدن گزینه‌هایی برای کنترل بیشتر حریم شخصی و جلوگیری از سرقت داده‌های خصوصی افراد، یکی دیگر از تغییرات اج است. همچنین انتقال یا دریافت داده‌های ذخیره شده در نسخه جدید اج با تغییرات تازه تسهیل شده است.

نسخه تازه اج با سیستم عامل‌های جدید ویندوز، مک، اندروید و آی او اس سازگاری دارد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و بارگذاری این مرورگر می‌توانند به نشانی microsoft.com/en-us/edge مراجعه کنند.