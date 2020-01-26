خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – بهنام عبداللهی: شاید نیمی از جمعیت تبریز هرروز نیمی از زمان رانندگی خود را در ترافیک می‌گذرانند؛ و نیمی از آنان که هرروز ترافیک را تجربه می‌کنند، خیابان دارایی را خیلی خوب می‌شناسند.

این خیابان همیشه شلوغ است؛ حتی در ساعاتی از روز که ترافیک در بسیاری از معابر پرتردد امکان‌ناپذیر باشد. علاوه‌بر آن‌هایی که هرروز برای رسیدن به محل کار یا منزل خود مجبورند از خیابان دارایی عبور کنند، حتی شهروندانی که هر هفته یا هرماه فقط یک‌بار گذرشان به این خیابان می‌افتد ناراضی‌اند؛ می‌گویند: «شورش درآمده است.»

قلب تبریز و ترافیک همیشگی‌اش

خیابان شهید مدنی یعنی از دارایی تا ایستگاه پاسگاه مرکز عمده‌فروشان مواد غذایی تبریز است و با احتساب سه خیابان که به نام‌های دارایی قدیم، دو و سه شناخته می‌شود، خیابانی نسبتاً طولانی به شمار می‌آید.

دارایی از خیابان جمهوری و از یکی از ورودی‌های مهم بازار تاریخی تبریز، یعنی بازار کفش‌فروشان آغاز می‌شود. یعنی یکی از مراکزی که تجمع گردشگران، بازاریان، دست‌فروشان و عابران در آن مشهود است.

وقتی بازاریان فقط به فکر جیب خود هستند

حبیب میری، یکی از ۱۰ ها راننده تاکسی است که در مسیر اول دارایی تا سه‌راه شمس‌تبریزی مشغول است. او می‌گوید از وقتی که یادش می‌آید خیابان دارایی شلوغ و ترافیک است و آنطور که خودش می‌گوید سال‌های سال است که همین‌جا مشغول است.

او برای خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: من فکر می‌کنم اصلی‌ترین عاملی که باعث ایجاد ترافیک در این منطقه می‌شود عمده‌فروشان مواد غذایی هستند؛ آنان بدون اینکه آسایش مردم را در نظر بگیرند در هر ساعتی از روز کار خودشان را می‌کنند.

منظور آقای میری از کار خودشان، توقف خودروهای بزرگ حمل بار و کامیون‌ها مقابل مغازه‌ها و بارگیری و باراندازی است. در ساعاتی از روز که ترافیک در بیش‌تر نقاط شهر سنگین است و میزان عبور و مرور زیاد، این خودروها مقابل مغازه‌ها توقف می‌کنند و عملاً باعث انسداد خیابان یا کندی شدید حرکت خودروهای دیگر می‌شوند.

از طرفی دیگر وقتی شهروندان برای خرید مواد غذایی با خودرو شخصی خودشان به این خیابان مراجعه می‌کنند، مجبورند خودرو خود را پس از کامیون‌ها و وانت‌بارها به صورت دوبله و سوبله پارک کنند؛ این عامل دیگری است که ترافیک سنگینی در این مسیر ایجاد می‌کند.

این موضوع را چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا ترافیک این منطقه از تبریز قابل حل است؟ آیا تلاشی برای روان‌سازی تردد خودروها در خیابان دارایی انجام می‌شود؟

علی مدبر، شهردار منطقه ۸ تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می‌گوید: خیابان دارایی به دلیل واقع شدن در مجاورت بزرگترین بازار آجری جهان و استفاده از این مسیر به عنوان مهم‌ترین مسیر اتصالی بلوار جمهوری اسلامی به بلوار فارابی (چایکنار) همواره با ترافیک ترددی همراه بوده و به دلیل حساسیت موضوع از اولین روزهای شروع فعالیت در منطقه جلسات متعددی در راستای کاهش ترافیک خیابان دارایی برگزار کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا با همکاری سازمان حمل بار و سازمان ترافیک شهرداری تبریز که متولی اصلی حل این مشکل هستند، اقداماتی برای کاهش ترافیک این مسیر پرتردد انجام دهیم.

از جمله اقدامات مدنظر پیشنهادی ما به سازمان ترافیک، حذف سیستم پارکبانی در ضلع شرقی و غربی خیابان دارایی و ممانعت از پارک خودروها در طول مسیر است او ادامه می‌دهد: از جمله اقدامات مدنظر پیشنهادی ما به سازمان ترافیک، حذف سیستم پارکبانی در ضلع شرقی و غربی خیابان دارایی و ممانعت از پارک خودروها در طول مسیر است که متأسفانه طی سال‌های اخیر با راه اندازی سیستم پارک بانی در دو ضلع این مسیر، بر ترافیک خیابان دارایی افزوده شده است.

به گفته او، ساماندهی باراندازها و ایجاد مسیرهای باربری جزو برنامه‌های پیشنهادی شهرداری منطقه هشت به سازمان حمل بار شهرداری است که طی جلسات متعدد، طرح ساماندهی باراندازها و ایجاد مسیرهای باربری و مکانیزه کردن سیستم حمل بار مورد بحث قرار گرفته است.

«با توجه به اینکه بار اندازهای بازار بزرگ تبریز باید در مجاورت این بازار تاریخی فعالیت کنند، اماکنی در مسیر خیابان دارایی دو و مطهری و آزادگان شناسایی شده‌اند که کمترین تأثیر را بر ایجاد ترافیک در معابر محدوده بازار دارند و با مشارکت سازمان حمل بار و شهرداری منطقه ده، باراندازهای جدید به زودی در این محل‌ها مستقر خواهند شد.» این خبر را هم علی مدبر اعلام می‌کند.

اجرای طرح‌های ترافیکی بدون همکاری پلیس ممکن نیست

او البته درباره همکاری راهنمایی و رانندگی برای کاهش ترافیک این منطقه می‌گوید: قطعاً اجرای طرح‌های ترافیکی بدون همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی تقریباً غیرممکن و غیر قابل اجراست و در تمام پروژه‌های ترافیکی شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی حضور فعالی داشته و ناظر کلیه برنامه‌های ترافیکی شهرداری تبریز است.

شهردار منطقه هشت همچنین از تلاش این منطقه برای راه اندازی طرح سه شنبه‌های بدون خودرو به‌صورت پایلوت در خیابان شریعتی جنوبی خبر داده و خواستار همکاری ارگان‌های مختلف برای اجرای این طرح در راستای افزایش سلامت عمومی و کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر می‌شود.

حضور دست‌فروش‌ها یا خرید و فروش ارز مقابل پاساژ امیر نو که معمولاً محل تجمع خیل عظیمی از شهروندان است یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد ترافیک است. ترافیک در خیابان دارایی چیز عجیبی نیست؛ نمی‌توان شهروندان را مقصر و عامل ایجاد ترافیک در این منطقه دانست چراکه مراکز مهمی تجاری و اقتصادی یکی پس از دیگری بدون عاقبت‌اندیشی و توجه به نظریه‌های شهرسازی در این محل تاریخی به وجود آمده‌اند و بسیاری از شهروندان از سفر به این خیابان ناگزیرند.

فریدون بابایی اقدم، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تبریز هم معتقد است که علاوه بر باراندازها و توقف خودروهای حمل بار، عواملی دیگری هم وجود دارد که خیابان دارایی را به یکی از گره‌های ترافیکی شهر تبدیل کرده است.

او به خبرنگار مهر می‌گوید: برای مثال حضور دست‌فروش‌ها یا خرید و فروش ارز مقابل پاساژ امیر نو که معمولاً محل تجمع خیل عظیمی از شهروندان است یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد ترافیک است.

بابایی اقدم معتقد است نقش نهادهای سازماندهی ترافیک از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ترافیک شهرداری تبریز و همکاری آن‌ها برای برطرف‌کردن این مشکل دیرین پررنگ و لازم است.

برطرف‌کردن مشکلاتی که عامل ایجاد آن‌ها نامشخص است، کار سنگین و در برخی موارد غیرممکن است؛ اما شهروندان تبریز سال‌های سال است از ترافیکی رنج می‌برند که همه علت بروز و حتی راهکار حل آن را می‌دانند. چرا هیچ‌کس برای یک‌بار کاری جدی نمی‌کند؟

عکس‌ها از: مینا نوعی