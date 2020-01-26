مهران تیشه گران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیریت همزمان رشته‌های مختلف در این فدراسیون و هماهنگی آنها با تقویم فدراسیون‌های جهانی نیازمند بودجه زیادی است، از لغو احتمالی برخی اعزام‌های این فدراسیون یا انجام نصف و نیمه آنها در سال جاری میلادی خبر داد و تاکید کرد که فعلاً فقط حضور در چهار رویداد قطعی است.

۱۱ رویداد جهانی در پیش داریم

وی گفت: ۱۱ رشته از مجموع رشته‌هایی که زیر نظر فدراسیون ناشنوایان فعالیت دارند امسال مسابقات جهانی در پیش دارند. همین که مسابقات در سطح جهانی برگزار می‌شود گویای اهمیت آنها است با این حال وضعیت تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی برای حضور در آنها خیلی دقیق مشخص نیست.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با اشاره به اینکه جودو، کشتی (آزاد و فرنگی)، شطرنج، والیبال سالنی، تیراندازی، تنیس روی میز، دو و میدانی، والیبال ساحلی، فوتبال، کاراته و ورزش‌های رزمی ۱۱ رشته‌ای هستند که مسابقات جهانی آنها امسال برگزار می‌شود، ادامه داد: البته حضور در همه این رقابت‌ها قطعی نیست. مسائل مالی محدودیت‌های زیادی برای مان ایجاد کرده به همین دلیل فعلاً اعزام تیم به چهار رویداد جهانی را قطعی کرده ایم.

حضور قطعی در ۴ رویداد

تیشه گران به اعزام‌های مصوب در فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان اشاره کرد و گفت: جودو، کشتی، فوتبال و والیبال سالنی رشته‌هایی هستند که حتماً در مسابقات جهانی پیش روی آنها شرکت خواهیم داشت. موضوع اعزام در این رشته‌ها را حتی در شورای برون مرزی هم مطرح کرده و مصوبه لازم را هم گرفته ایم.

لغو اعزام یا حضور نصفه و نیمه برای ۷ رویداد جهانی

وی در پاسخ به این پرسش که «تکلیف دیگر رشته‌ها برای مسابقات جهانی که در پیش دارند، چه می‌شود؟»، گفت: تصمیمی مبنی بر اعزام قطعی در مورد دیگر رشته‌ها نداریم. یا موضوع اعزام را در کل منتفی می‌کنیم یا اینکه به صورت نصفه و نیمه و با حداقل ترکیب ممکن در رقابت‌های موردنظر شرکت خواهیم داشت. به طور مثال احتمال دارد که در تیراندازی ۳ - ۲ نفر اعزام کنیم. در دوومیدانی با ترکیبی ۴ - ۳ نفره در مسابقات شرکت کنیم.

باید دخل و خرج را یکی کنیم

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان مسائل مالی و محدودیت‌هایی که با آن مواجه است را تنها دلیل این نوع برنامه ریزی عنوان کرد و در توضیح این موضوع گفت: همزمان ۱۷ رشته را مدیریت می‌کنیم اما بودجه‌ای که می‌گیریم کافی نیست. بنابراین ناچاریم در اعزام‌ها چنین دیدگاهی را اعمال کنیم و به اصطلاح دخل و خرج را یکی کنیم. به همین دلیل مبنای ما برای اعزام جایگاه رشته و مدال آوری است.

توجه به پیشینه و مدال آوری برای اعزام

وی همچنین به آنچه ملاک فدراسیون ناشنوایان برای اعزام قطعی در چهار رشته شده اشاره کرد و گفت: در جودو، کشتی، فوتبال و والیبال سالنی که اعزام شأن به مسابقات جهانی قطعی است، علاوه بر پیشینه خوب برای نتیجه گیری هم شانس بالایی داریم.

یک سوم بودجه خود را از وزارت گرفته ایم

تیشه گران در پاسخ به این پرسش که «بودجه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان چقدر است؟»، یادآور شد: بودجه مصوب ما از وزارت ورزش ۳ میلیارد تومان بود که تا به امروز یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون آن را دریافت کرده ایم. حالا تصور کنید که برای اعزام جودو به فرانسه با ترکیب حدود ۱۵ نفره، ۳۰۰ میلیون بودجه لازم است. اعزام به مسابقات کشتی (ترکیه) ۱۰۰ نفره خواهد بود. برای فوتبال و والیبال هم بیش از ۳۵ و ۲۰ نفر اعزام می‌شوند. هزینه اعزام همین افراد رقم سنگینی روی دست فدراسیون می‌گذارد.

وی در این زمینه ادامه داد: حدود یک سوم بودجه خود را از وزارت ورزش دریافت کردیم و بعید می دانم بتوانیم آن را صد درصد کنیم. به هر حال شرایط اقتصادی ایده آل نیست و وزارت ورزش را هم با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. این شرایط را درک می‌کنیم اگرچه ما را با محدودیت‌های اینچنینی مواجه کرده است.

دریافت ۳۲۰ میلیون از کمیته المپیک و امید به دریافت ۴۰۰ میلیون باقی مانده

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان اشاره‌ای هم به بودجه دریافتی از کمیته ملی المپیک داشت و گفت: امسال از کمیته ۳۲۰ میلیون تومان دریافتی داشتیم. ۲۲۰ میلیون مربوط به بودجه مصوب برای فدراسیون بود. ۱۰۰ میلیون هم در قالب حمایت مالی دریافت کرده ایم. در نشستی که چندماه پیش با رئیس کمیته داشتم، وی برای حمایت از فدراسیون در زمینه تهیه البسه و تجهیزات قول کمک ۵۰۰ میلیونی داد که فعلاً ۱۰۰ میلیون آن پرداخت شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که کمیته ملی المپیک بخش باقی مانده بودجه‌ای که قول پرداخت آن به فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان داده شده بود را نیز پرداخت کند.

مشکل اینجاست که نه عضو المپیک هستیم و نه پارالمپیک

تیشه گران تاکید کرد: بدبختی و مشکل فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان همین است که نه عضو کمیته پارالمپیک هستیم و نه المپیک؛ البته هیچ یک موظف به حمایت از ما نیستند با این حال لطف کمیته ملی المپیک همیشه شامل حال ما بوده اما هیچ وقت از پارالمپیک کمکی نگرفته ایم.

۱۰ میلیارد داشته باشیم کاری روی زمین نمی‌ماند

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در پاسخ به این پرسش که «فدراسیون شما چقدر بودجه نیاز دارد تا بتواند تمام برنامه‌های خود را اجرایی کند»، گفت: ۱۰ میلیارد تومان بودجه‌ای است که پاسخگوی برنامه‌ها و نیازهای ما خواهد بود. این میزان بودجه را بگیریم هیچ کاری در فدراسیون روی زمین نمی‌ماند.

حضور در المپیک ناشنوایان در اولویت است

«احتمال بازی‌های آسیایی ناشنوایان که برگزاری آن در آبان ماه لغو شد، مهرماه ۹۹ برگزار می‌شود. با شرایط موجود احتمال لغو اعزام به این رقابت‌ها وجود دارد؟»، این پرسش پایانی خبرنگار مهر از مهران تیشه گران بود که در پاسخ به آن گفت: در هر شرایطی اعزام کاروان به این بازی‌ها در اولویت است و به هیچ وجه آن را منتفی نخواهیم کرد. منتظر هستیم زمان و محل برگزاری بازی‌ها نهایی شود تا برای حضور در آن برنامه ریزی کنیم.