آمریکا اشتباه خود در عراق را در سوریه تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه روسی «وزگلیاد» مقاله ای با عنوان «آمریکا خطای خود در عراق را در سوریه نیز تکرار کرد» منتشر کرد.

این روزنامه اشاره کرد: شورای امنیت در اقدامی بی سابقه برای اولین بار طی سالیان گذشته گزارش سازمان منع سلاح های شیمیایی را در خصوص حادثه سال ۲۰۱۸ در دوما واقع در حومه دمشق به درخواست روسیه بررسی کرد.

این روزنامه همچنین نوشت: عضو هیئت روسیه در شورای امنیت دلایلی را در رد این حمله شیمیایی ارائه داده و اعلام کرد که با وجود این دلایل واضح، نمایندگان کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان و تعدادی دیگر از کشورها ادله دیگری را بیان می کنند و نسبت به روسیه رویکردی خصمانه دارند.

این عضو هیأت روسیه در شورای امنیت همچنین اشاره کرد: سازمان منع سلاح های شیمیایی تحت کنترل آمریکا است و این کشور با اعمال فشار بر آن، اسناد و واقعیت ها را تحریف می کند. در هر صورت دیر یا زود حقیقت مشخص می شود همانطور که حقیقت در مورد ادعای «کالین پاول» وزیر خارجه پیشین آمریکا مبنی بر اینکه عراق سلاح شیمیایی دارد مشخص شد.

روزنامه روسی وزگلیاد نوشت: آمریکا بار دیگر اشتباه قبلی خود در عراق را در سوریه تکرار کرد و این بار هم همه متوجه خواهند شد که آمریکا دروغ می گوید.