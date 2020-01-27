جزییات اتهامات ۱۲متهم ارزی/تشکیل شبکه سازمان یافته برای فروش ارز

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ متهم ارزی دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.

رسیدگی به این پرونده بر عهده قاضی موحد خواهد بود. و اتهامات این متهمان اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور است.

در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده قاضی موحد با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: حمیدرضا مرادی، محمد نائینی تهرانی، امیرخسرو علایی، سعید علی زاده، مرتضی فلاح اشتری، علی اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی اکبر سلطان علیان، رکسانا سپهری زاده، شیوا شاهین فر، شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی و شرکت میعاد سازان با نمایندگی سید هادی حسینی متهمان این پرونده هستند.

در ادامه جلسه دادگاه امیر حسین علایی نماینده دادستان با اشاره به متهمان پرونده گفت: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت متهم ردیف اول محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم متهم ردیف دوم امیرخسرو علایی فرزند میر عطاالله متهم ردیف سوم و سعید علیزاده فرزند علی متهم ردیف چهارم همگی متهم به مشارکت در اختلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۱۱ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان بیش از ۶۱ میلیارد تومان هستند.

وی ادامه داد: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به اتهام معاونت در اخلال در نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شرکت میعاد سازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان منفعت متهم است

وی افزود: علی اصغر علیزاده فرزند علی به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و جابجایی وجوه و حساب سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش، متهم ردیف هفتم پویا کریمی فرزند علی به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابجایی وجوه فروش حاصل از ارز متهمان ردیف اول تا چهارم، متهم ردیف هفت علی اکبر سلطان علیان فرزند علی که خود وکیل دادگستری است به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تهیه مقدمات جرم از طریق شناسایی بانک‌های عامل معرفی متهمان به این بانک‌ها تحت پیگرد قانونی قرار دارند

علایی ادامه داد رکسانا سپهری زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف هشتم پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت‌های صوری خریداری شده، متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید و امضای دسته چک و تحویل آنها به متهمان در این پرونده حضور دارند.

علایی تصریح کرد: شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری به میزان ۲۰۸ ۳۸ میلیون دلار و چسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان و شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی هادی حسینی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی در این پرونده حضور دارند.

اعلایی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز در سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت لیلا میرزایی و میعادسازان کیش، با ادعای واردات نخ اخذ ارز کرده‌اند اما اهلیت کافی نداشته‌اند.

وی افزود: مبلغ ۱۱ میلیون دلار در رابطه با شرکت میعادسازان دریافت کرده و از طریق شرکت‌های کاغذی ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.

وی در خصوص نقش یکی از متهمان اصلی پرونده گفت: حمیدرضا مرادی عامل پیدا کردن بانک‌های عامل بوده است. او با همکاری سعید علیزاده برای دریافت ارز دولتی یک شرکت فاقد فعالیت را پیدا می‌کند و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و اساسنامه آن را تغییر می‌دهد و حساب سازی‌هایی برای این دو شرکت انجام می‌دهد تا آنها را فعال نشان دهد.

علایی گفت: متهم ردیف دوم نائینی تهرانی مدیرعامل اسمی شرکت میعادسازان بوده است که پس از دستگیری متهمین مدت‌ها متواری بود و سپس بازداشت شد.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم بیان داشت: نقش این متهم ثبت سفارش و اخذ ارز بوده است. متهم علیزاده در خارج از کشور خریدار ارز شرکت میعادسازان بود.

علایی افزود: متهم علی اکبر سلطان علیان، وکیل دادگستری است و با تعدادی از بانک‌های سمنان آشنایی داشته است. متهمین بعد از مراجعه به شعب بانک در سمنان نام او را می‌بردند.

اعلایی اظهار داشت: آنچه مسلم است این است که آقای مرادی با تشکیل یک شبکه سازمان یافته از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد و تغییر شرکت‌های صوری، پرداخت رشوه، حساب‌سازی و… به شبکه بانکی مراجعه کرده است. وی مدعی تمایل به واردات کالا شده و وجوه ارزی دولت را به تاراج برده است و با مبلغ ۳۰ میلیون دلار موجب اخلال عمده شده‌است.

در ادامه دادگاه قاضی موحد گفت: آقایان مرادی، نائینی و اعلایی در جلسه علنی غیر رسانه‌ای تفهیم اتهام شده و دفاعیات آنها اخذ شده است.



در ادامه قاضی از یکی از مطلعان پرونده به نام سید هادی حسینی خواست تا در جایگاه حاضر شود.

حسینی، مطلع پرونده گفت: من از میردشت استان گلستان هستم. من آبدارچی شرکت بودم و پیش آقای مرادی کار می‌کردم.

حسینی درباره چگونگی تأسیس شرکت‌ها بیان داشت: ۴ سال و نیم با آقای مرادی همکار بودم، او رئیس من بود. قبل از تأسیس شرکتی در فرمانیه املاک داشت و من با آقای نائینی در کیش آشنا شدم.

مطلع پرونده درباره تأسیس شرکت میعادسازان توضیح داد: مرادی به من گفت می‌خواهیم شرکت تأسیس کنیم و به آدم احتیاج داریم. من ۴ نفر از اعضای خانواده‌ام را به این شرکت بردم. به من گفت اگر بخواهی به خارج از کشور بروی باید پول در حسابت باشد او حتی می‌خواست من را به آلمان بفرستد تا پناهندگی بگیرم.

مطلع پرونده با بیان اینکه از جزئیات فعالیت شرکت خبر نداشتم، گفت: تمام کارهای مرادی تلفنی بود من حتی یک نفر را در دفتر ندیدم حتی چهار شرکت در کیش داشت.

وی افزود: دفترها خالی و فقط برای تأیید بانک‌ها بودند. به من پیشنهاد خروج از کشور را داد تا من را رد کنند که اگر خواستند کسی را بگیرند اتفاقات و تخلفات را گردن ما فراری‌ها بیاندازد.

وی با بیان اینکه شخصی به اسم مرادی در رأس همه کارها بود، گفت: جلوی مأموران خودتان تهدید کرد که مرا به زندان می‌اندازد. اعضای خانواده‌ام عضو سه شرکت شدند.

وی در پاسخ به این سوال که قاضی پول هم گرفتید؟ گفت: یک‌میلیون و پانصد هزار تومان به من داد و گفت لازمت می‌شود حتی مرادی تا توانست از ما کپی برابر اصل گرفت.

هادی حسینی تصریح کرد: مرادی بیشتر کارهایش زیر نظر نایینی بوده است. علایی هم که در دفتر به من گفت این بود که من می‌خواهم تو را جایگزین خودم کنم، من به او گفتم که من نمی‌توانم زیرا سابقه زندانی دارم و چون بالاخره کسی که باید این کار را انجام دهد نباید سو پیشینه داشته باشند.

وی افزود: آقای مرادی رئیس تمام کارها بود و خانواده‌اش هم خبر داشتند که من آبدارچی شرکت بودم و هرجا می‌رفت اکثراً من را با خودش می‌برد.

پس از اظهارات هادی حسینی قاضی موحدی آزاد از وحید بیداریان مطلع دوم خواست در جایگاه قرار بگیرد.

وحید بیداریان پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: من وحید بیداریان متولد ۱۳۶۳ در تهران هستم و شغل آزاد دارم و در اسنپ کار می‌کنم، سابقه کیفری ندارم. برای نایینی یک دفتر در میدان هروی تهیه کردم و کارمند شرکت شهاب سپید خلیج فارس شدم و کارهای اداری شأن را انجام می‌دادم.

وی با بیان اینکه از آقای نایینی دستور می‌گرفتم، گفت: در شرکت دو بخش مالی و تهیه پروفرم ها وجود داشت در بخش مالی سربرگ‌های امضا شده را نامه میزدم و درخواست می‌دادم به بانک‌ها، چک نقد می‌کردم و حساب جابجا می‌کردم

بیداریان در پاسخ به سوال قاضی موحد که در ارتباط با این شرکت‌ها چه کاری انجام می‌دادید گفت: من کار خاصی راجع به این شرکت‌ها انجام نمی‌دادند سربرگ شرکت‌ها را پرینت رنگی می‌گرفتم به خانم شاهین‌فر می‌رساندم و آماده در شرکت می‌گذاشتم تا به ایشان برسانم.

وی افزود: دسته چک‌ها و سربرگ‌ها را تحویل آقای مرادی می‌دادم و آن‌ها همیشه در شرکت بود.

بیداریان در پاسخ به این سوال که تصمیم گیر اصلی سه شرکت چه کسانی بودند: گفت تصمیم گیر اصلی شرکت آقای مرادی بود.

در ادامه جلسه رضا علی اکرم داوودی به عنوان یکی از مطلعین در جایگاه حاضر شد و گفت: پس از آنکه خدمت من تمام شد دنبال کار می‌گشتم و در باشگاه انقلاب با خانم محمدی آشنا شدم و او به من گفت که می‌توانی بیایی و به عنوان حسابدار در شرکت که من کار می‌کنم مشغول شوی.

وی ادامه داد: من در گذشته در تشریفات ریاست جمهوری کار می‌کردم و به عنوان روزمزد فعالیت داشتم پس از رفتن به شرکت محمدی، بعد از دوهفته نایینی را دیدم که گفت او مرا به عنوان کارمند در کیش معرفی می‌کند.

وی تصریح کرد من را به عنوان مدیر شرکت ارژن کیش با حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان گذاشتند و دسته چک گرفتم.

قاضی موحد پرسید چرا بانک‌ها در شهرهای مختلف و با فاصله‌های مختلفی وجود داشت؟

که داودی پاسخ داد: به دلیل آنکه گفتند در این بانک‌ها آشنا داریم و کار مرا را سریع‌تر انجام می‌دهند هم من حتی وقتی به این بانک‌ها می‌رفتم مدیر بانک برای من آب پرتقال می‌آورد

این مطلع پاسخ داد من نمی‌دانستم که دکتر چه کسی است اما آقایان همواره با شخصی به نام دکتر ارتباط داشتند و مرادی به من گفت که از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تو پول می‌دهیم تا بتوانی از کشور خارج شوی آنها به من گفتند تو را به کانادا می‌فرستیم.

تکمیل می‌شود...