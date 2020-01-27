به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کریس اسکیدمور وزیر علوم انگلیس و بسیاری از دانشگاه‌های این کشور تصریح کرده‌اند که این کشور دستورالعمل کپی رایت دیجیتال اتحادیه اروپا را اجرا نخواهد کرد.

با این تصمیم شرکت‌های اینترنتی و کاربران انگلیسی از اجرای برخی مفاد جنجالی این دستورالعمل مستثنی می‌شوند. یکی از چالش برانگیزترین بخش‌های این دستورالعمل ماده ۱۳ آن است که بعدها ماده ۱۷ نام گرفت و بر اساس آن سایت‌ها باید تمامی محتوای آپلود شده خود را کنترل کنند تا از طریق آنها کپی رایت به خطر نیفتاده باشد.

استدلال مخالفان این ماده آن است که از این طریق زمینه برای محدود کردن آزادی بیان و حذف محتوای چالشی به بهانه دفاع از کپی رایت فراهم می‌شود. به دنبال اعتراض‌های شدید، اتحادیه اروپا مواضع خود را در این زمینه تعدیل کرد و انتشار نقل قول، انتقاد، بررسی، کاریکاتور، تقلید هجوآمیز و مطالب جعلی طنزآمیز را در سایت‌های مختلف مجاز شمرد. اما منتقدان باز هم این عقب نشینی را کافی ندانستند.

شرکت‌هایی مانند گوگل با بخش دیگری از این دستورالعمل موسوم به ماده ۱۱ هم مخالف هستند که بر اساس آن سایت‌های جمع آوری کننده اخبار باید بابت هر نقل قولی از دیگران که کوتاه نباشد، هزینه پرداخت کنند. این تصمیم به گوگل و شرکت‌های مشابه که خدمات خبرخوان ارائه می‌دهند، آسیب جدی می‌زند.