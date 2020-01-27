آغاز ساخت ماهواره سنجشی دانشگاه امیرکبیر با دقت یک متر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از امضا قرار داد با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای طراحی و ساخت ماهواره دوم این دانشگاه خبر داد.

سید احمد معتمدی با اشاره به تجربه طراحی و ساخت ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: عملکرد ماهواره پیام بسیار مثبت بود. اگرچه ماهواره بر به ارتفاع مداری مورد نظر پیام رسید اما متاسفانه نتوانست با سرعت لازم این ماهواره را در مدار مورد نظر قراردهد.

معتمدی اظهار کرد: در همان روز پرتاب ماهواره پیام، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید بر ساخت ماهواره دیگری در این دانشگاه کرد. در سناریو پیشنهادی برای این ماهواره موضوع استفاده از فناوری‌های نوین و رسیدن به قدرت تفکیک یک متر مطرح بود که با مذاکراتی که با وزیر ارتباطات شد و بر اساس برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه فناوری‌های فضایی، این سناریو مورد تایید قرار گرفت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه طراحی و ساخت ماهواره با دقت یک متر و با استفاده از فناوری‌های نوین، کلاس ماهواره و سطح بلوغ فناوری را ارتقا خواهد داد.

معتمدی فاز اول این پروژه را اجرای طراحی‌ مفهومی و چهار حوزه توسعه فناوری ماهواره دانست و اظهار کرد: ماهواره‌ای که بر اساس این قرار داد قرار است ساخته شود از نوع ماهواره‌های سنجی با دقت یک متر است که ماموریت اصلی آن تصویربرداری خواهد بود.

وی مدار این ماهواره را ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر ذکر کرد.