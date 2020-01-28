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۸ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۳۹

مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان:

خودروهای آسیب دیده در آبگرفتگی اخیر خوزستان تعیین تکلیف نشده‌اند

خودروهای آسیب دیده در آبگرفتگی اخیر خوزستان تعیین تکلیف نشده‌اند

اهواز- مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان گفت: خودروهای آسیب دیده ناشی از آبگرفتگی اخیر در شهرهای اهواز و کارون تعیین تکلیف نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب رزمی عصر امروز در جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده استان خوزستان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها، کار راستی آزمایی و همچنین بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف را انجام می‌دهیم.

وی افزود :۲۹ دی ماه سال جاری که کارشناسان از حوزه دشت آزادگان و هویزه بازدید داشتند، آب‌گرفتگی در زمین‌های زراعی کشاورزی منجر به اعلام اعتراضات از سوی مردم شده بود.

رزمی ادامه داد: مشکل بعدی نیز تکمیل نشدن «پروژه‌های راه» در حوزه شهرستان‌های شوش، شوشتر، شادگان، باوی و هویزه است که از راه و شهرسازی می‌خواهیم روند اجرایی شدن پروژه‌های خود را تسریع کند تا میزان رضایتمندی مردم بیشتر شود.

وی بیان کرد: بیشترین مراجعات مردم اهواز و کارون به حوزه ما یا سامانه ۱۱۱ بحث خودروهای آسیب دیده از آب‌گرفتگی است که هیچ تعیین تکلیفی در این خصوص نشده است.

رزمی در پایان گفت: در خصوص زلزله مسجدسلیمان نیز دو هزار بسته در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته که در مواردی نحوه توزیع آن باعث نارضایتی‌های مردمی شده است.

کد مطلب 4839023

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