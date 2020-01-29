علی کیانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد یک دستگاه تریلر با یک دستگاه سواری سمند در کیلومتر ۵ محور آزاد راه خرم آباد- پل زال باعث آتش گرفتن سواری سمند شد.
وی افزود: براثر این حادثه ۲ سرنشین سواری سمند به نامهای مقصود هاشم زاده ۶۰ ساله و طاهر عیوضی ۴۵ ساله در دم کشته شدند.
رئیس جمعیت هلال احمر پلدختر گفت: آتش سوزی توسط تیم آتش نشانی آزاد راه پل زال در منطقه «قلعه نصیر» خاموش شد.
کیانی افزود: پیکر جان باختگان این حادثه توسط نیروهای امدادی هلال احمر پلدختر رها سازی و به بیمارستان منتقل شد.
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