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۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۱۸

رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر خبر داد:

۲ کشته در تصادف سمند با تریلر در آزاد راه خرم‌آباد- پل زال

۲ کشته در تصادف سمند با تریلر در آزاد راه خرم‌آباد- پل زال

پلدختر- رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر از کشته شدن ۲ نفر در تصادف سواری سمند با تریلر در محور آزاد راه خرم‌آباد- پل زال خبر داد.

علی کیانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد یک دستگاه تریلر با یک دستگاه سواری سمند در کیلومتر ۵ محور آزاد راه خرم آباد- پل زال باعث آتش گرفتن سواری سمند شد.

وی افزود: براثر این حادثه ۲ سرنشین سواری سمند به نام‌های مقصود هاشم زاده ۶۰ ساله و طاهر عیوضی ۴۵ ساله در دم کشته شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر پلدختر گفت: آتش سوزی توسط تیم آتش نشانی آزاد راه پل زال در منطقه «قلعه نصیر» خاموش شد.

کیانی افزود: پیکر جان باختگان این حادثه توسط نیروهای امدادی هلال احمر پلدختر رها سازی و به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 4839308

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