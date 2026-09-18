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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

مرادی: ترافیک در محور رشت- قزوین نیمه سنگین است

مرادی: ترافیک در محور رشت- قزوین نیمه سنگین است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان گفت: محور رشت-قزوین در محدوده پلیس راه تا امامزاده هاشم با ترافیک پرحجم و نیمه‌ سنگین مواجه است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور تا ساعت ۲۰ روز جمعه ۲۷ شهریور، در مجموع ۳۴۴ هزار و ۶۷۷ تردد ورودی به استان گیلان ثبت شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، تعداد ترددهای خروجی از استان نیز ۳۲۳ هزار و ۱۲ مورد بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به آمار تردد در آزادراه قزوین-رشت بیان کرد: طی این مدت ۱۶۲ هزار و ۱۱۵ تردد ورودی و ۱۳۶ هزار و ۷۵۹ تردد خروجی در آزادراه ثبت شده است.

مرادی همچنین از ترافیک پرحجم و نیمه‌سنگین در محور رشت-قزوین خبر داد و گفت: در محدوده پلیس راه رشت-قزوین تا امامزاده هاشم، تردد خودروها با حجم بالای ترافیک و به صورت نیمه‌سنگین در جریان است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، با توجه به حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان، ضمن مدیریت زمان سفر، از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند.

کد مطلب 6950884

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    نظرات

    • فاطمه IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما جمعه رفتیم پارک سراوان که بعد بریم واسه زیارت امام زاده هاشم....ساعت پنج حرکت کردیم افتادیم ترافیک...هیچی اولین بریدگی به سمت رشت برگشتیم...ترافیک مارو دیونه کرد یه ساعت و ربع گیر کردیم

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