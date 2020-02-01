خونریزی های دستگاه گوارش را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس السادات انارکی، افزود: جراحی عمومی، برخلاف نامش، تخصص جراحی‌ است که بر اندام‌های شکمی (مانند روده‌ها) تمرکز دارد، که شامل بیماری های مربوط به پستان، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا و مجراهای صفرا و اغلب غده تیروئید (به نسبت میزان دسترسی به متخصصان جراحی سر و گردن) می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه موارد اورژانسی مثل تصادفات و تروماها یکی از مهم ترین اجزای تخصصی جراحی محسوب می شوند خاطرنشان کرد: از آنجا که متخصصین جراحی عمومی در بسیاری از مراکز دنیا، اولین سطح ارائه خدمات به بیماران تصادفی و اورژانس های تهدیدکننده حیات می باشند، دامنه فعالیت ها و توانایی شان بسیار وسیع است.

انارکی از دامنه گسترده فعالیت های خدمات جراحان خبر داد و یادآور شد: باتوجه به پیشرفت هایی که در زمینه رشته مرتبط با جراحی ایجاد شده، جراحان عمومی در مقاطع فوق تخصصی فعالیت های ارزنده ای دارند.

انجام اعمال جراحی در سطح فوق تخصص در درمان سرطان ها، پستان، کبد، بیماری های صفراوی، پیوند کبد و جراحی کولورکتال از دیگر مواردی بود که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد.

فلوشیپ جراحی عمومی با اشاره به اینکه درمان بیماران اورژانسی یکی از بیشترین موارد ارجاع جراحان عمومی است، اظهار کرد: جراحان عمومی نه تنها وضعیت طیف گسترده ای از بیماران و مشکلات مختلف شان را مدیریت می کند، بلکه مسئول مراقبت از بیمار قبل، در طول و بعد از عمل جراحی نیز هستند.

وی، خونریزی گوارشی را هشداری جدی برای سلامت عنوان کرد و گفت: یکی از مهم ترین نشانه های دستگاه گوارش خونریزی است و متاسفانه در بسیاری از موارد این خونریزی ها به عنوان هموروئید یا بیماری خوش خیم تلقی می شوند بنابراین بیماران باید خونریزی های دستگاه گوارش را جدی بگیرند.