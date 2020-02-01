کنسرت گروه «خنیا» در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، گروه موسیقی «خنیا» به سرپرستی پری ملکی روزهای سه شنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ بهمن در تالار خلیج فارس بنیاد آفرینش های هنری نیاوران به اجرای برنامه میپردازد.
در بخش اول این کنسرت، تصنیفهایی بر روی اشعار مولوی و در بخش دوم تصنیفهایی بر روی اشعار شاعران زن ایرانی به آهنگسازی جلال امیرپورسعید و پری ملکی به اجرا درخواهد آمد.
پری ملکی، جلال امیرپورسعید، بامداد ملکی، حسین قاسمزاده، مرتضی فتحی، مهربد یوسفی، احسان جعفری، امین دادوری، عرفان پورنقیبی، نوشین صداقتزاده، فروزنده امینی اعضای گروه موسیقی «خنیا» در این کنسرت را تشکیل می دهند.
کنسرت گروه «خنیا» به سرپرستی پری ملکی ۱۶ و ۱۷ بهمن ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه خواهد رفت.
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