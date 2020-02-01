کنسرت گروه «خنیا» در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، گروه موسیقی «خنیا» به سرپرستی پری ملکی روزهای سه شنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ بهمن در تالار خلیج فارس بنیاد آفرینش های هنری نیاوران به اجرای برنامه می‎پردازد.

در بخش اول این کنسرت، تصنیف‌هایی بر روی اشعار مولوی و در بخش دوم تصنیف‌هایی بر روی اشعار شاعران زن ایرانی به آهنگسازی جلال امیرپورسعید و پری ملکی به اجرا درخواهد آمد.

پری ملکی، جلال امیرپورسعید، بامداد ملکی، حسین قاسم‎زاده، مرتضی فتحی، مهربد یوسفی، احسان جعفری، امین دادوری، عرفان پورنقیبی، نوشین صداقت‎زاده، فروزنده امینی اعضای گروه موسیقی «خنیا» در این کنسرت را تشکیل می دهند.

کنسرت گروه «خنیا» به سرپرستی پری ملکی ۱۶ و ۱۷ بهمن ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه خواهد رفت.