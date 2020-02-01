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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۰۹

در گفت‌وگو با مهر تشریح شد؛

ترافیک متراکم صبحگاهی بعد از سه روز تعطیلات در پایتخت

ترافیک متراکم صبحگاهی بعد از سه روز تعطیلات در پایتخت

رئیس مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور پایتخت به تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت پرداخت.

سرهنگ محمد رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت معابر پایتخت اظهار داشت: با توجه به اینکه دو الی سه روز تعطیلی در پایتخت داشته‌ایم، امروز ترافیک صبحگاهی متراکم‌تری نسبت به روزهای قبل از تعطیلی را شاهد بودیم.

وی افزود: ترافیک صبحگاهی از مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب، بزرگراه امام علی (ع) و آزادراه کرج به سمت تهران متراکم‌تر و قابل توجه بود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور پایتخت گفت: همچنین ترافیک قابل توجهی در خیابان‌های منتهی به ترمینال‌های تهران به ویژه تهران جنوب و غرب را شاهد بودیم.

وی با اشاره به رژه موتورسواران به مناسبت ۱۲ بهمن و تمهیدات ترافیکی در نظر گرفته شده برای این رژه گفت: به صورت دائم و به مدت زمان زیاد محدودیت ترافیکی برای این مراسم نداریم و فقط مقطعی این محدودیت‌ها اعمال می‌شود.

رازقی تصریح کرد: برنامه رژه موتورسواران از فرودگاه مهرآباد آغاز و به ترتیب در خیابان آزادی، میدان آزادی تا میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان رازی تا پل ۹ دی، بزرگراه شهید چراغی و بزرگراه شهید کاظمی تا حرم مطهر امام خمینی (ره) ادامه پیدا می‌کند.

وی گفت: شروع حرکت موتورسواران از ساعت ۹:۳۰ صبح است و حدوداً ساعت ۹:۴۵ دقیقه به میدان آزادی می‌رسند و از اینجا به بعد محدودیت‌های لحظه‌ای را برای عبور بهتر وسایل نقلیه اعمال می‌کنیم. این محدودیت‌های ترافیکی به صورت لحظه‌ای و تنها در محلی که موتورسواران در آن لحظه در آنجا حضور دارند، اعمال می‌شود.

کد مطلب 4840649

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