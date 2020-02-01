ترافیک متراکم صبحگاهی بعد از سه روز تعطیلات در پایتخت

سرهنگ محمد رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت معابر پایتخت اظهار داشت: با توجه به اینکه دو الی سه روز تعطیلی در پایتخت داشته‌ایم، امروز ترافیک صبحگاهی متراکم‌تری نسبت به روزهای قبل از تعطیلی را شاهد بودیم.

وی افزود: ترافیک صبحگاهی از مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب، بزرگراه امام علی (ع) و آزادراه کرج به سمت تهران متراکم‌تر و قابل توجه بود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور پایتخت گفت: همچنین ترافیک قابل توجهی در خیابان‌های منتهی به ترمینال‌های تهران به ویژه تهران جنوب و غرب را شاهد بودیم.

وی با اشاره به رژه موتورسواران به مناسبت ۱۲ بهمن و تمهیدات ترافیکی در نظر گرفته شده برای این رژه گفت: به صورت دائم و به مدت زمان زیاد محدودیت ترافیکی برای این مراسم نداریم و فقط مقطعی این محدودیت‌ها اعمال می‌شود.

رازقی تصریح کرد: برنامه رژه موتورسواران از فرودگاه مهرآباد آغاز و به ترتیب در خیابان آزادی، میدان آزادی تا میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان رازی تا پل ۹ دی، بزرگراه شهید چراغی و بزرگراه شهید کاظمی تا حرم مطهر امام خمینی (ره) ادامه پیدا می‌کند.

وی گفت: شروع حرکت موتورسواران از ساعت ۹:۳۰ صبح است و حدوداً ساعت ۹:۴۵ دقیقه به میدان آزادی می‌رسند و از اینجا به بعد محدودیت‌های لحظه‌ای را برای عبور بهتر وسایل نقلیه اعمال می‌کنیم. این محدودیت‌های ترافیکی به صورت لحظه‌ای و تنها در محلی که موتورسواران در آن لحظه در آنجا حضور دارند، اعمال می‌شود.