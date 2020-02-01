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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۸

وزیر خارجه سوئد:

خبری از دور جدید مذاکرات پیونگ یانگ- واشنگتن نیست

خبری از دور جدید مذاکرات پیونگ یانگ- واشنگتن نیست

وزیر خارجه سوئد می‌گوید احتمال میزبانی از دور جدید مذاکرات کره شمالی و آمریکا را رد نمی‌کند اما فعلاً برنامه‌ای برای انجام این کار وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «آن لینده» وزیر خارجه سوئد که کشورش سال میلادی گذشته میزبان مذاکرات نافرجام آمریکا- کره شمالی بود؛ می‌گوید درحال حاضر برنامه‌ای برای برگزاری دور جدید مذاکرات وجود ندارد حال آنکه تلاش‌ها در راستای مهیا کردن شرایطی است که این ۲ کشور را به انجام چنین مذاکراتی ترغیب کند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره وجود ندارد حال آنکه احتمال انجام آن را نیز رد نمی‌کنیم.

گفتنی است استکهلم در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۲ مهر) میزبان مذاکرات دوجانبه پیونگ یانگ- واشنگتن بود حال آنکه طرف کره‌ای با متهم کردن آمریکا به عدم جدیت، میز مذاکره را ترک کرد.

کد مطلب 4840981
مریم خرمایی

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    نظرات

    • ناشناس DE ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کره شمالی باید خیلی زرنگ باشد وباید در همین دوران ترامپ قدرت موشکی و هسته ای خود را مخفیانه به بالاترین درجه برساند چون دیگر ترامپ تا پایان ریاست جمهوریش کاری به کره شمالی ندارد

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