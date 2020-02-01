خبری از دور جدید مذاکرات پیونگ یانگ- واشنگتن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «آن لینده» وزیر خارجه سوئد که کشورش سال میلادی گذشته میزبان مذاکرات نافرجام آمریکا- کره شمالی بود؛ می‌گوید درحال حاضر برنامه‌ای برای برگزاری دور جدید مذاکرات وجود ندارد حال آنکه تلاش‌ها در راستای مهیا کردن شرایطی است که این ۲ کشور را به انجام چنین مذاکراتی ترغیب کند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره وجود ندارد حال آنکه احتمال انجام آن را نیز رد نمی‌کنیم.

گفتنی است استکهلم در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۲ مهر) میزبان مذاکرات دوجانبه پیونگ یانگ- واشنگتن بود حال آنکه طرف کره‌ای با متهم کردن آمریکا به عدم جدیت، میز مذاکره را ترک کرد.