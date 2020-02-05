کیانوش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس که فردا پنجشنبه برگزار می شود، اظهار داشت: بازی سختی برای دو تیم پیشرو است. البته آرامش استقلال نسبت به پرسپولیس بیشتر است و این مسئله میتواند در نتیجه بازی تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: هر دو تیم از لحاظ فنی، شرایط مشابهی دارند و باید منتظر یک بازی زیبا از سرخابیهای تهرانی باشیم. فکر میکنم هواداران میتوانند یک بازی زیبا را از دو تیم شاهد باشند به شرط آنکه گلی هم در این دیدار رد و بدل شود.
هافبک پیشین تیم فوتبال استقلال افزود: استقلال توانست سه بازی حساس را با پیروزی به پایان برساند، آنها در لیگ قهرمانان عملکرد قابل قبولی داشتند و با بردهایی که به دست آوردند، حالا با روحیه خوب آماده جدال برابر پرسپولیس هستند.
رحمتی در مورد شرایط سرخپوشان تهرانی گفت: پرسپولیس نشان داد که با یحیی گلمحمدی عملکرد بهتری داشته. گلمحمدی توانسته از لحاظ روحی و روانی شرایط خوبی را در تیم ایجاد کند و اعتقاد دارم حضور او در پرسپولیس باعث تغییراتی از لحاظ روحی و فنی برای بازیکنان بوده است.
هافبک پیشین تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سئوال که نتیجه بازی را چطور پیشبینی میکنید؟ گفت: معتقدم این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال به پایان خواهد رسید. البته هر تیمی که از موقعیتهای به دست آمده، استفاده کند به طور حتم میتواند در این دیدار موفق باشد. بازی روز پنجشنبه با تساوی به پایان نخواهد رسید و یکی از دو تیم برنده این بازی میشود.
رحمتی با اشاره به نقش هواداران افزود: آنها میتوانند انرژی مثبتی به بازیکنان بدهند. تجربه نشان داده که وقتی تماشاگران از حاشیهها دور شده و تنها به تشویق تیم خود پرداختهاند، بازیکنان روحیه بهتری پیدا کرده و توانستهاند در زمین عملکرد مثبتی داشته باشند.
نظر شما