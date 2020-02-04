تظاهرات در سودان علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ده‌ها شهروند سودانی با برگزاری تظاهرات خیابانی به دیدار اخیر رئیس شورای حاکمیتی این کشور و نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.

این اعتراضات همزمان با آغاز نشست فوق العاده کابینه در خارطوم و علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

گفته شده معترضان پلاکاردهای «نه به عادی‌سازی روابط با اسرائیل» و «فلسطین پایتخت اسلام سازش‌ناپذیر است» را در دست داشته‌اند.

روز گذشته «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در توئیتر از دیدارش با «عبدالفتاح البرهان»، رئیس شورای حاکمیتی سودان در جریان سفر به اوگاندا خبر داد.

نتانیاهو همچنین مدعی شده بود که در این دیدار با مقام ارشد سودانی درباره عادی سازی روابط میان تل آویو و خارطوم به توافق رسیده است.

اعلام عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با سودان در حالی صورت گرفته که این رژیم سابقه تجاوز به سودان را نیز در کارنامه خود دارد و از جمله در سال ۲۰۰۹ جنگنده‌های صهیونیستی مناطقی از سودان را در زمان دولت عمرالبشیر بمباران کردند.