https://mehrnews.com/x3cSqQ ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6925455 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۴ صد و هفتاد و ششمین شب از تجمعات مردم ولایتمدار اسفراین اسفراین- صد و هفتاد و ششمین شب از تجمعات مردم ولایت مدار و عاشق میهن در اسفراین برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6925455 کپی شد مطالب مرتبط مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین بدری: ۸۴ پروژه هفته دولت در اسفراین افتتاح و کلنگزنی میشود ۱۷۷ شب ایستادگی؛ اسفراین پای عهد خود ایستاد صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات مردمی در اسفراین برچسبها اسفراین تجمع مردمی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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