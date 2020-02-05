تولید کادیلاک با نمایشگر خمیده و خدمات واقعیت افزوده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کادیلاک ۲۰۲۱ اسکلید یک خودروی شاسی بلند لوکس است که دارای سه پورت یو اس بی – سی و سیستم ناوبری واقعیت افزوده نیز هست.

نمایشگر ۳۸ اینچی این خودرو با دقت ۴K، به سه بخش مجزا برای نمایش اطلاعات تقسیم شده است. بخش اول، یک نمایشگر ۷.۲ اینچی لمسی در سمت چپ راننده است. بخش دوم یک نمایشگر ۱۴.۲ اینچی در پشت فرمان برای نمایش اطلاعات پایه‌ای در زمان رانندگی است. بخش سوم نیز نمایشگری ۱۶.۹ اینچی برای نمایش اطلاعات مربوط به سیستم تهویه و امکانات چند رسانه‌ای خودرو است.

قابلیت سوپر کروز این خودرو، رانندگی آزاد و بدون نیاز به دخالت دست را در مسیرهای مستقیم ممکن می‌کند. این قابلیت بیش از ۳۲۰ هزار کیلومتر از مسیرهای بزرگراهی را در آمریکا و کانادا پوشش می‌دهد. قابیلت سوپر کروز از امکاناتی مانند تغییر خودکار مسیر رانندگی در بزرگراه، کنترل دقیق حد سرعت و غیره برخوردار است.

گفتنی است در صندلی‌های پشتی این خودرو نمایشگرهای لمسی ۱۲.۶ اینچی برای استفاده مسافران تعبیه شده و ۳۶ بلندگو و سه آمپلی فایر سیستم صوتی خودروی یادشده را تشکیل می‌دهند. سیستم ناوبری واقعیت افزوده نیز وضعیت ترافیکی خیابان‌های اطراف را به طور زنده بر روی شیشه جلوی خودرو نمایش می‌دهد. قیمت و زمان دقیق عرضه این خودرو هنوز اعلام نشده است.