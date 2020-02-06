«سردار سلیمانی» ارتباط یک مسئول عالیرتبه عراقی با سیا را ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه عراقی «العهد»، «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق سخنانی در خصوص ارتباط برخی مقامات این کشور با سیا فاش کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت که براساس اسنادی که سردار «قاسم سلیمانی» برای وی فرستاده بود، ثابت شد یکی از «رؤسای سه گانه» و رئیس یک دستگاه مهم امنیتی در عراق جذب آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا «سیا» شده اند.

وی همچنین تأکید کرد: یکی از رؤسای سه‌گانه دارای سازمان و همچنین گروه رسانه‌ای فعال است. وی مأموریت تک تیراندازان برای هدف گرفتن تظاهرات کنندگان را تسهیل کرده است.

الخزعلی تأکید کرد: به اسنادی دست پیدا کرده ایم که نشان می‌دهد فرد مذکور برای سیا فعالیت می‌کند.

خزعلی در بخش دیگری از سخنان خود از تصمیم آمریکا برای ترور مقتدی صدر پرده برداشت و گفت: آمریکا به دنبال آن بود تا عصائب اهل الحق را متهم به این ترور کند.

خزعلی همچنین حضور تظاهرات‌کنندگان مسالمت آمیز در میدان‌های اعتراض برای اعمال فشار بر دولت برای انجام وظایفش را مهم دانست. وی گفت: قابل انکار نیست که خرابکاران برای به انحراف کشاندن مطالبات مردمی تلاش می‌کنند.

دبیرکل عصائب اهل الحق همچنین خواستار شفافیت موضع «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر مکلف عراق در قبال حشد شعبی و اخراج نیروهای بیگانه شد.

وی همچنین از انعقاد توافقنامه راهبردی بغداد با چین حمایت کرد و گفت: آمریکا همواره تلاش خود برای به شکست کشاندن این توافقنامه را به کار گرفته است.