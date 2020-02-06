  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۵

مشاور وزیر بهداشت:

راهبرد ایران در اخلاق پزشکی کاملا روشن و شفاف است

راهبرد ایران در اخلاق پزشکی کاملا روشن و شفاف است

ساری - مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برنامه راهبردی ایران در حوزه اخلاق پزشکی کاملاً شفاف و روشن است و جایگاه ویژه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر لاریجانی صبح پنجشنبه در هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی در ساری با بیان اینکه اخلاق قسمتی از خدمات پزشکی به شمار می‌رود، گفت: بحث ارتباط با بیمار و ارتباط با همکاران در حوزه پزشکی بسیار مهم است و نحوه تعامل با بیمار و همراهان اهمیت دارد.

وی گفت: در حوزه اخلاق پزشکی مباحث زیادی مانند پیوند اعضا مطرح بوده که دارای اهمیت زیادی است و هم اکنون بسیاری از کشورها نظیر ژاپن در حوزه پیوند اعضا مشکل دارند.

لاریجانی یادآور شد: همچنین در زمینه مرگ مغزی نیز اخلاق پزشکی جایگاه ویژه ای دارد و سلول‌های بنیادین نیز از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی تصریح کرد: بحث‌های اخلاق پزشکی، بحث‌های متعدد زیادی دارد و در حوزه سیاستگذاری بهداشت ودرمان باید به آن توجه ویژه شود.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: نمی‌توانیم سیستم ارائه خدمات را راه اندازی مگر اینکه راهبردهای اخلاقی و عدالت مدار داشته باشیم.

وی گفت: رابطه پزشک و بیماری یکی از مباحث چندگانه اخلاق پزشکی است و ایران گذشته پرپیشینه ای در حوزه اخلاق پزشکی دارد.

مشاور وزیر بهداشت، یادآور شد: اخلاق پزشکی در کشور ما جایگاه وسیعی دارد و در تاریخ ایران این مسئله شناخته شده است.

لاریجانی تصریح کرد: ایران در حوزه اخلاق پزشکی کاملاً شفاف و روشن عمل می‌کند و کمیته‌ای برای اخلاق در حوزه آموزش نیز راه اندازی شده است.

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی از عصر چهارشنبه آغاز شد و تا جمعه ادامه دارد.

کد مطلب 4846105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها