راهبرد ایران در اخلاق پزشکی کاملا روشن و شفاف است

به گزارش خبرنگار مهر، باقر لاریجانی صبح پنجشنبه در هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی در ساری با بیان اینکه اخلاق قسمتی از خدمات پزشکی به شمار می‌رود، گفت: بحث ارتباط با بیمار و ارتباط با همکاران در حوزه پزشکی بسیار مهم است و نحوه تعامل با بیمار و همراهان اهمیت دارد.

وی گفت: در حوزه اخلاق پزشکی مباحث زیادی مانند پیوند اعضا مطرح بوده که دارای اهمیت زیادی است و هم اکنون بسیاری از کشورها نظیر ژاپن در حوزه پیوند اعضا مشکل دارند.

لاریجانی یادآور شد: همچنین در زمینه مرگ مغزی نیز اخلاق پزشکی جایگاه ویژه ای دارد و سلول‌های بنیادین نیز از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی تصریح کرد: بحث‌های اخلاق پزشکی، بحث‌های متعدد زیادی دارد و در حوزه سیاستگذاری بهداشت ودرمان باید به آن توجه ویژه شود.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: نمی‌توانیم سیستم ارائه خدمات را راه اندازی مگر اینکه راهبردهای اخلاقی و عدالت مدار داشته باشیم.

وی گفت: رابطه پزشک و بیماری یکی از مباحث چندگانه اخلاق پزشکی است و ایران گذشته پرپیشینه ای در حوزه اخلاق پزشکی دارد.

مشاور وزیر بهداشت، یادآور شد: اخلاق پزشکی در کشور ما جایگاه وسیعی دارد و در تاریخ ایران این مسئله شناخته شده است.

لاریجانی تصریح کرد: ایران در حوزه اخلاق پزشکی کاملاً شفاف و روشن عمل می‌کند و کمیته‌ای برای اخلاق در حوزه آموزش نیز راه اندازی شده است.

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی از عصر چهارشنبه آغاز شد و تا جمعه ادامه دارد.